خطوات بسيطة للحفاظ على لون البشرة البرونزي بعد الصيف

يُعد الترطيب العميق الخطوة الأهم لتثبيت اللون، إذ يساعد استخدام كريمات تحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميد، إلى جانب شرب الماء بكثرة، على منع جفاف البشرة وتقشرها.
وينصح الخبراء بتجنب الاستحمام بالماء الساخن واستخدام المقشرات القوية بعد التسمير، لأنها تسرّع تجدد الخلايا وتؤدي إلى تلاشي اللون. كما يُفضل اختيار ملابس قطنية فضفاضة لتقليل الاحتكاك وحماية البشرة.
وللحفاظ على اللون أثناء السباحة، يُنصح بترطيب الجسم قبل التعرض للكلور أو مياه البحر، ثم غسل البشرة بالماء العذب بعد السباحة.
كما تساعد الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين والليكوبين، مثل الجزر والطماطم والبطاطا الحلوة والمشمش، في دعم صحة البشرة ومنحها توهجًا طبيعيًا.
ويؤكد الخبراء ضرورة استخدام واقي الشمس دائمًا، لأن التسمير لا يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
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