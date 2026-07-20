خطوات بسيطة للحفاظ على لون الشعر المصبوغ أطول فترة ممكنة

وللحفاظ على لون الشعر المصبوغ ولمعانه، يُنصح باتباع هذه الخطوات:
الانتظار 48 إلى 72 ساعة بعد الصبغة قبل غسل الشعر، حتى يثبت اللون داخل الشعرة.
استخدام شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ للحفاظ على اللون والترطيب.
تقليل مرات غسل الشعر إلى مرتين أو ثلاث أسبوعيًا واستخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن.
حماية الشعر من أشعة الشمس باستخدام قبعة أو منتجات واقية من الأشعة فوق البنفسجية.
ترطيب الشعر بانتظام عبر ماسكات الترطيب لتجنب الجفاف وفقدان اللمعان.
تقليل استخدام أدوات الحرارة مثل المكواة والسيشوار، مع وضع واقٍ حراري عند الحاجة.
تجنب الكلور ومياه البحر قدر الإمكان، وغسل الشعر جيدًا بعد التعرض لهما.
تجديد اللون بطريقة ذكية عبر صبغ الجذور أو استخدام منتجات إنعاش اللون بدلًا من إعادة صبغ الشعر بالكامل.
كما تساعد التغذية الصحية، وشرب الماء بكميات كافية، واختيار منتجات لطيفة على الشعر في الحفاظ على صحة الخصلات وثبات اللون لفترة أطول.
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