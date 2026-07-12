خطوات بسيطة للحفاظ على نضارة البشرة في فصل الصيف

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الوكيل الإخباري- تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة في فصل الصيف على البشرة، إذ تزيد إفراز الدهون وظهور الحبوب وتهيج الجلد، لكن بعض التعديلات البسيطة تساعد في الحفاظ على نضارتها. اضافة اعلان





وينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام مرطبات خفيفة أو بتركيبات جل، ووضعها بعد غسل الوجه، مع الالتزام باستخدام واقي الشمس وتجديده عند التعرض للشمس أو التعرق.



كما يوصون بتقليل المنتجات القوية التي قد تهيّج البشرة، واستخدام منتجات مبردة مثل رذاذ الوجه وأقنعة الترطيب، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة.









