خطوات تمنع تكتّل المكياج

الوكيل الإخباري- كثيرًا ما يتحوّل الجهد المبذول في العناية بالبشرة وتطبيق المكياج إلى نتيجة غير مرضية، بسبب تكتّل المنتجات وبهتان المظهر وخشونة الملمس، وهي مشكلة شائعة تواجه العديد من النساء.





لكن لهذه المشكلة أسباب يمكن تجنّبها، وحلول بسيطة يمكنكِ تطبيقها للحصول على بشرة ناعمة ومكياج متناسق.



أسباب تكتّل المكياج على بشرتكِ والحلول



من أكثر الأمور المزعجة ظهور قشور صغيرة وتراكمات للمنتجات أثناء محاولتكِ الحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.



يحدث تكتّل المكياج لأسباب عدّة، قد يكون من بينها روتين العناية بالبشرة، أو طريقة التطبيق، أو تفاعل المنتجات مع بشرتكِ. ومهما كان السبب، يبقى التكتّل من أسرع الأمور التي تُفسد الإطلالة. فما هي العوامل التي تؤدي إلى تكتّل المكياج؟



تراكمات المكياج من أبرز أسباب تكتّله



يؤدي تراكم المكياج، سواء كان ناتجًا عن طبقات من خلايا الجلد الميتة أو بقايا منتجات سابقة، إلى تكتّله على البشرة. قد يكون السبب استخدام قناع ترطيب سميك قبل النوم، أو عدم إزالة مكياج اليوم السابق بشكل كامل. وفي كلتا الحالتين، يؤثّر هذا التراكم سلبًا على مظهر البشرة ويزيد من احتمال ظهور التكتّلات.



ابدئي روتينكِ ببشرة نظيفة



إذا كنتِ ترغبين في تطبيق منتجات العناية بالبشرة والمكياج بسلاسة، فلا بدّ من البدء ببشرة نظيفة. فبقايا المكياج أو الزيوت أو الشوائب يمكن أن تُشكّل حاجزًا على سطح البشرة، مما يمنع امتصاص المنتجات بشكل صحيح، وهنا تبدأ مشكلة تكتّل المكياج.



في الصباح، اغسلي وجهكِ جيدًا لإزالة أي بقايا تراكمت خلال الليل؛ فهذه الخطوة تمنح بشرتكِ قاعدة ناعمة تساعد المنتجات على التغلغل بدلًا من التراكم على السطح. أما في المساء، فلا بدّ من إزالة المكياج بالكامل قبل تطبيق روتين العناية الليلي.