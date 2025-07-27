الأحد 2025-07-27 02:59 م
 

خطوات سهلة لتعديل المكياج بعد التعرق في الطقس الحار

غاغا
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-  في الأجواء الحارة، قد يُفسد العرق مظهركِ الجمالي، خاصة في المناسبات. إليكِ خطوات بسيطة لتعديل المكياج دون الحاجة لإزالته بالكامل، بحسب موقع regimeskincare:

اضافة اعلان


1. لا تمسحي... بل ربّتي برفق
تجنّبي مسح العرق بقوة، واستخدمي منديلاً ناعماً للتربيت بلطف حتى لا تزيلي الفاونديشن أو الكونسيلر.
2. استخدمي الكونسيلر كمنقذ
ضعي كمية صغيرة بلون أفتح بدرجة واحدة، وادمجيها بإسفنجة مبللة لتوحيد اللون وتغطية أي عيوب دون تكتّل.
3. جددي أحمر الشفاه
يكفي تمريرة واحدة من لون وردي دافئ أو نود مشرق لإعادة البريق إلى مظهرك. تجنّبي الألوان الداكنة التي تُبرز التعب.
4. أنعشي بشرتك ببخاخ تثبيت
استخدمي بخاخ تثبيت أو ماء الورد لإنعاش البشرة وتقليل مظهر الإرهاق.
5. لمسة هايلايتر ذكية
ضعي نقطة خفيفة على عظمة الخد وزاوية العين الداخلية لإشراق فوري وتشتيت الانتباه عن علامات التعرق أو التعب.


باتباع هذه الخطوات، يمكنك استعادة إشراقتك بسرعة وثقة في أي وقت.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

طب وصحة 7 علامات تحذيرية تشير إلى مشاكل في المرارة

زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

أخبار الشركات زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

مهرجان جرش ديانا كرزون من "جرش 25".. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

طب وصحة “ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!

للا

طب وصحة عصير الشمندر... هذا ما يفعله كوبان منه بجسمك!

اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني

شؤون برلمانية اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري



 
 





الأكثر مشاهدة