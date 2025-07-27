خطوات سهلة لتعديل المكياج بعد التعرق في الطقس الحار

الوكيل الإخباري- في الأجواء الحارة، قد يُفسد العرق مظهركِ الجمالي، خاصة في المناسبات. إليكِ خطوات بسيطة لتعديل المكياج دون الحاجة لإزالته بالكامل، بحسب موقع regimeskincare:

اضافة اعلان



1. لا تمسحي... بل ربّتي برفق

تجنّبي مسح العرق بقوة، واستخدمي منديلاً ناعماً للتربيت بلطف حتى لا تزيلي الفاونديشن أو الكونسيلر.

2. استخدمي الكونسيلر كمنقذ

ضعي كمية صغيرة بلون أفتح بدرجة واحدة، وادمجيها بإسفنجة مبللة لتوحيد اللون وتغطية أي عيوب دون تكتّل.

3. جددي أحمر الشفاه

يكفي تمريرة واحدة من لون وردي دافئ أو نود مشرق لإعادة البريق إلى مظهرك. تجنّبي الألوان الداكنة التي تُبرز التعب.

4. أنعشي بشرتك ببخاخ تثبيت

استخدمي بخاخ تثبيت أو ماء الورد لإنعاش البشرة وتقليل مظهر الإرهاق.

5. لمسة هايلايتر ذكية

ضعي نقطة خفيفة على عظمة الخد وزاوية العين الداخلية لإشراق فوري وتشتيت الانتباه عن علامات التعرق أو التعب.