خطوات عملية لتعزيز ثقة المرأة بنفسها

الوكيل الإخباري- يُعد الاهتمام بالنفس للمرأة ضرورة للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية وتعزيز الثقة بالنفس، وليس مجرد رفاهية.

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ويشمل ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وشرب الماء بكميات كافية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم كافٍ.



كما يتطلب الاهتمام بالصحة النفسية تخصيص وقت للهوايات والاسترخاء والابتعاد عن مصادر التوتر، إلى جانب العناية بالمظهر الشخصي والنظافة العامة.