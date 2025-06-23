الإثنين 2025-06-23 01:06 م
 

خطوات عملية لتنظيف فرش المكياج باحتراف

عهععع
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-   لا تؤثر فرش المكياج على عملية تطبيق المكياج ودقّة خطوطه فحسب بل قد تلحق الضرر ببشرتك. 

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فعندما تكون الفرش متّسخة وتتراكم عليها بقايا المنتجات والزيوت والأوساخ، تُصبح مكاناً مناسباً لنمو البكتيريا، مما قد يسبب ظهور حب الشباب ومشكلات جلدية مزعجة. 

 

إليك خطوات عملية واحترافية لتنظيف فرش المكياج بشكل يضمن إزالة الأوساخ والبكتيريا ويُطيل عمر الفرشاة:

🧼 أولًا: ما ستحتاجينه
شامبو لطيف أو غسول مخصص للفرش (أو حتى صابون أطفال)
زيت زيتون أو زيت جوز الهند (لإذابة المكياج العنيد)
وعاء صغير
فوطة نظيفة أو منشفة ماصة
لوحة أو وسادة تنظيف (يمكن استبدالها براحة يدك)
ماء دافئ

🪞 الخطوات بالتفصيل:
1. بلّلي الشعيرات فقط
اغمسي رؤوس الشعيرات بالماء الفاتر، وتجنبي غمر كامل الفرشاة حتى لا يتلف الصمغ الذي يربط الشعر بالمقبض.

2. ضعي كمية من الشامبو أو المنظف
ضعي نقطة من الشامبو أو الغسول في راحة يدك أو على لوحة التنظيف.

3. نظفي بحركات دائرية
مرّري الفرشاة بلطف بحركات دائرية فوق راحة يدك أو اللوحة حتى تبدأ الرغوة بإخراج بقايا المكياج.


💡 للفرش المليئة بكريم الأساس أو المنتجات الدهنية، امزجي القليل من زيت الزيتون مع الشامبو لتفكيك الترسبات قبل الغسل بالماء.

4. اشطفي جيدًا
اشطفي الشعيرات تحت ماء فاتر حتى تزول الرغوة تمامًا ويعود الماء صافيًا.

5. اعصري بلطف وجففي
اضغطي الشعيرات بلطف باستخدام منشفة نظيفة للتخلص من الماء الزائد، دون شد أو فرك.

6. اتركيها تجف بشكل أفقي
ضعي الفرش على حافة طاولة أو منشفة، بحيث تكون الشعيرات متجهة نحو الأسفل أو الجنب حتى تجف تمامًا، وتجنبي التجفيف العمودي (لمنع تسرب الماء للمقبض).

🧽 كم مرة يجب تنظيف فرشك؟
فرش كريم الأساس والكونسيلر: مرة أو مرتين أسبوعيًا
فرش البودرة والظل: مرة كل 1-2 أسبوع
فرش العيون الصغيرة: بعد كل استخدام إن أمكن

 
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