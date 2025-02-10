خطوات فعّالة لتنظيف البشرة بالبخار في المنزل

إليك خطوات تنظيف البشرة بالبخار في المنزل بشكل صحيح:
تحضير البشرة:
قومي بتنظيف وجهك جيداً باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والمكياج.
جففي وجهك بلطف بمنشفة نظيفة.
تحضير البخار:
قومي بغلي ماء في وعاء كبير (يمكنك إضافة الأعشاب مثل اللافندر أو النعناع لتعزيز الفوائد).
بمجرد أن يغلي الماء، اسكبيه في وعاء متوسط الحجم واتركيه يبرد قليلاً.
تغطية الرأس والوعاء:
اجلسي في مكان مريح ووضعي وجهك فوق الوعاء، مع التأكد من أن البخار يلامس وجهك.
غطي رأسك ووعاء البخار بمنشفة كبيرة لتشكيل خيمة صغيرة تحبس البخار حول وجهك.
ابقي على هذه الوضعية لمدة 10-15 دقيقة.
التقشير (اختياري):
بعد البخار، استخدمي مقشر طبيعي أو كريمي لتنظيف المسام من الأوساخ والزيوت.
تغذية البشرة:
بعد تنظيف البشرة بالبخار، يمكن تطبيق ماسك مناسب لنوع بشرتك (مثل ماسك مرطب أو مهدئ).
ثم قومي بوضع مرطب مناسب لترطيب البشرة.
الاعتناء بالبشرة بعد البخار:
تجنب لمس وجهك بعد عملية البخار مباشرةً.
يفضل عدم التعرض للشمس أو استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية قاسية فوراً بعد هذه العملية.
باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على بشرة نقية ومنتعشة.
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