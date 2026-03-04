خطوات للحفاظ على ترطيب بشرة الجسم في رمضان

12:44 م

الوكيل الإخباري- تحتاج بشرتنا إلى عناية مضاعفة خلال شهر رمضان، ولا يقتصر الاهتمام على بشرة الوجه فحسب، إذ تُعد العناية ببشرة الجسم خطوة أساسية لا تقل أهمية للحفاظ على صحتها ونعومتها. اضافة اعلان





ترطيب الجسم أساس العناية بالبشرة في رمضان

بما أن الجسم يحتاج إلى عناية وترطيب خلال هذا الشهر، وللحصول على بشرة صحية ونضرة، يمكنكِ اعتماد بعض الخطوات البسيطة ضمن روتينكِ اليومي بسهولة.





1- الترطيب بعد الاستحمام

ترطيب الجسم مباشرة بعد الاستحمام يُعدّ خطوة أساسية لا يجب إهمالها. بعد الاستحمام مباشرة، تكون البشرة ما زالت رطبة ودافئة، وتكون مسامها مفتوحة، مما يجعلها مهيأة لامتصاص المرطّب وحبس الرطوبة داخلها. التأخر في تطبيق الكريم المرطّب قد يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدانها لنعومتها. لذا، يُنصح باختيار كريمات مرطّبة غنية بمكوّنات مثل الجلسرين أو الزيوت الطبيعية للحفاظ على مرونة البشرة ونعومتها.



2- الاستحمام بماء دافئ

تجنّبي الاستحمام بالماء الساخن خلال شهر رمضان إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على بشرة رطبة، فالماء الساخن يعمل على تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. وتُعد هذه الزيوت عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها. لذلك، يُنصح باعتماد الماء الدافئ أو البارد للحفاظ على مرونة البشرة وصحتها أثناء الاستحمام.



3- التقشير اللطيف

يُنصح باستخدام مقشّرات الجسم أثناء الاستحمام مرة واحدة أسبوعيًا فقط. يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتنقية البشرة بعمق، ما يجعلها أكثر استعدادًا لامتصاص الكريمات المرطبة والاستفادة من مكوناتها. احرصي على عدم الإفراط في التقشير، خاصة إذا كنتِ تعانين من بشرة جافة، حتى لا تتعرض البشرة للتهيج أو فقدان ترطيبها الطبيعي. يمكنك استخدام مكونات طبيعية مثل السكر مع زيت الزيتون كمقشر لطيف وفعال للبشرة.



4- استخدمي كريم اليدين

لا تنسي ترطيب يديكِ باستخدام كريم مخصّص لليدين. تتعرض اليدان يوميًا لعوامل عديدة تفقدهما رطوبتهما، مثل الغسل المتكرر والوضوء واستخدام المعقمات وأكثر. يساعد كريم اليدين على تقليل الجفاف والتشققات، والحفاظ على نعومة اليدين ومظهرهما الصحي الخالي من التجعدات، خاصة خلال شهر رمضان. يمكنك الاحتفاظ بمرطب بجانب السرير للترطيب ليلا ومرطب أخر داخل حقيبتك اليومية حتى لا تنسي هذه الخطوة خلال اليوم.





