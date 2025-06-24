خطوات مكياج عيون فخم بلمسة بسيطة

ضعي برايمر للعيون لتثبيت الظلال ومنع تكتلها.
2. ظلال أساسية:
ابدئي بتوزيع ظل بلون نيود مات على كامل الجفن، كأساس لتوحيد اللون.
3. تحديد الكونتور:
باستخدام فرشاة دمج، ضعي لونًا بنيًا دافئًا أو برونزيًا في عظمة الجفن وادمجيه جيدًا لإبراز العمق.
4. لمسة فخامة:
أضيفي لمسة من الظل اللامع (الشيمر) باللون الذهبي أو النحاسي على منتصف الجفن المتحرك باستخدام إصبعكِ أو فرشاة مسطحة.
5. آيلاينر جذاب:
ارسمي خط آيلاينر مجنّحًا بسيطًا على الجفن العلوي، ويمكنكِ استخدام قلم كحل بني أو أسود لتحديد خط الرموش السفلي بخفة.
6. لمسة الإشراق:
ضعي القليل من الهايلايتر أو ظل لؤلؤي في زاوية العين الداخلية وتحت الحاجب.
7. الماسكارا أو الرموش:
ضعي طبقات من الماسكارا لإطالة الرموش، أو اختاري رموشًا طبيعية كثيفة لمظهر أكثر دراماتيكية.
✨ نصيحة أخيرة:
لثبات يدوم لساعات، رشي مثبّت المكياج وركزي على منطقة العين.
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