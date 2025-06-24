الثلاثاء 2025-06-24 02:53 م
 

خطوات مكياج عيون فخم بلمسة بسيطة

غف
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-  في عالم الجمال، تبقى العيون هي سر الإطلالة الآسرة واللمسة التي تُكمل أناقتك بكل تفاصيلها. ولأن كل امرأة تستحق أن تتألق بنظرة ساحرة دون الحاجة إلى خطوات معقدة، نقدم لكِ في هذا الدليل أسهل وأسرع طريقة للحصول على مكياج عيون فخم يناسب السهرات والمناسبات الخاصة، بلمسة ناعمة وسهلة التنفيذ في المنزل. تابعي معنا الخطوات لتبرزي جمال عينيك بثقة وأناقة، دون عناء.

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1. التحضير أولاً:
ضعي برايمر للعيون لتثبيت الظلال ومنع تكتلها.

2. ظلال أساسية:
ابدئي بتوزيع ظل بلون نيود مات على كامل الجفن، كأساس لتوحيد اللون.

3. تحديد الكونتور:
باستخدام فرشاة دمج، ضعي لونًا بنيًا دافئًا أو برونزيًا في عظمة الجفن وادمجيه جيدًا لإبراز العمق.

4. لمسة فخامة:
أضيفي لمسة من الظل اللامع (الشيمر) باللون الذهبي أو النحاسي على منتصف الجفن المتحرك باستخدام إصبعكِ أو فرشاة مسطحة.

5. آيلاينر جذاب:
ارسمي خط آيلاينر مجنّحًا بسيطًا على الجفن العلوي، ويمكنكِ استخدام قلم كحل بني أو أسود لتحديد خط الرموش السفلي بخفة.

6. لمسة الإشراق:
ضعي القليل من الهايلايتر أو ظل لؤلؤي في زاوية العين الداخلية وتحت الحاجب.

7. الماسكارا أو الرموش:
ضعي طبقات من الماسكارا لإطالة الرموش، أو اختاري رموشًا طبيعية كثيفة لمظهر أكثر دراماتيكية.

✨ نصيحة أخيرة:
لثبات يدوم لساعات، رشي مثبّت المكياج وركزي على منطقة العين.

 
gnews

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