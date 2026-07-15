خلطة طبيعية لتقشير البشرة والمساعدة في تأخير ظهور التجاعيد

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن (أو القهوة المطحونة للبشرة الحساسة).
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
طريقة الاستخدام:
تُخلط المكونات حتى تتجانس، ثم تُوضع على بشرة نظيفة ومبللة وتُدلك بحركات دائرية لمدة دقيقتين، قبل غسل الوجه بالماء الفاتر. يُنصح باستخدامها مرة أسبوعيًا مع ترطيب البشرة بعد التقشير.
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