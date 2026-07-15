خلطة طبيعية لتقشير البشرة والمساعدة في تأخير ظهور التجاعيد

الوكيل الإخباري- لتحضير خلطة منزلية لتقشير البشرة والمساعدة في تأخير ظهور التجاعيد، يمكن استخدام مكونات طبيعية بسيطة تمنح البشرة تقشيرًا لطيفًا وترطيبًا.



المكونات:



ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن (أو القهوة المطحونة للبشرة الحساسة).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.



طريقة الاستخدام:

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