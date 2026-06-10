خيارات تغيّر مفهوم واقي الشمس

وتعمل التركيبات الحديثة لواقيات الشمس على توفير حماية واسعة من أشعة UVA وUVB، مع دعم مرونة البشرة والحد من فقدان الكولاجين وظهور التصبغات والخطوط الدقيقة. كما أصبحت بعض هذه المستحضرات تجمع بين الحماية والعناية، من خلال ترطيب البشرة وتحسين ملمسها وتعزيز إشراقتها.
وتتميّز هذه المنتجات بكونها خفيفة وسريعة الامتصاص وغير دهنية، ما يجعل استخدامها يوميًا أكثر سهولة وراحة، إضافة إلى قدرتها على حماية البشرة من علامات الشيخوخة الضوئية الناتجة عن التعرّض المستمر للشمس.
ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس، مع إعادة تطبيقه خلال اليوم، يُعد من أهم الخطوات للحفاظ على بشرة صحية وشابة، خاصة في مرحلة الأربعين وما بعدها.
-
أخبار متعلقة
-
عودة صيحات الثمانينيات والتسعينيات إلى الواجهة - صورة
-
أفضل لوحات ظلال العيون التي تستحق التجربة في 2026
-
لمسة بسيطة أصبحت ترند الموسم للنساء - صور
-
كيف تحافظين على لون التان لأطول فترة؟
-
العطر حتى آخر قطرة.. حيل عملية للاستخدام
-
الكولاجين بعد العشرينات.. كيف نحافظ عليه؟
-
الأحمر يتصدر اتجاهات الجمال عالميًا - صورة
-
منتجات أساسية لمكياج صيفي يدوم طويلاً