خيارات تغيّر مفهوم واقي الشمس

الوكيل الإخباري- مع دخول المرأة مرحلة الأربعين، تصبح الحماية من أشعة الشمس خطوة أساسية للحفاظ على شباب البشرة وتأخير ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، إذ يُعدّ التعرّض للأشعة فوق البنفسجية من أبرز أسباب الشيخوخة المبكرة حتى في الأيام غير المشمسة. لذلك لم يعد واقي الشمس مجرد مستحضر حماية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة لمكافحة علامات التقدّم في السن والحفاظ على النضارة والإشراق.

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وتعمل التركيبات الحديثة لواقيات الشمس على توفير حماية واسعة من أشعة UVA وUVB، مع دعم مرونة البشرة والحد من فقدان الكولاجين وظهور التصبغات والخطوط الدقيقة. كما أصبحت بعض هذه المستحضرات تجمع بين الحماية والعناية، من خلال ترطيب البشرة وتحسين ملمسها وتعزيز إشراقتها.



وتتميّز هذه المنتجات بكونها خفيفة وسريعة الامتصاص وغير دهنية، ما يجعل استخدامها يوميًا أكثر سهولة وراحة، إضافة إلى قدرتها على حماية البشرة من علامات الشيخوخة الضوئية الناتجة عن التعرّض المستمر للشمس.