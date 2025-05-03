دليلك الذهبي للحصول على تان صيفي آمن دون حروق

ابدأ تدريجيًا: لا تندفع، وابدأ بـ15-30 دقيقة يوميًا لتسمح للبشرة بالتكيف.
التوقيت الذكي: تعرّض للشمس قبل 11 صباحًا أو بعد 4 عصرًا لتقليل خطر الأشعة فوق البنفسجية.
استخدم واقي الشمس: اختر SPF بين 15 و30 لحماية البشرة دون منع التسمير.
رطّب بشرتك: استخدم مرطّبات طبيعية بعد التعرض للشمس للحفاظ على النعومة والثبات.
اشرب الماء: الترطيب الداخلي أساسي لتفادي الجفاف وتهيج الجلد.
حرّك جسمك: بدّل وضعيتك كل 15 دقيقة لتسمير متوازن.
زيوت طبيعية: استخدم زيت الجزر أو جوز الهند كمساعدات طبيعية للتسمير.
أنصت لبشرتك: أي احمرار أو وخز هو إنذار—توقف فورًا واحمِ بشرتك.
لون جميل لا يستحق مخاطرة الحروق. استمتع بالشمس، لكن بحذر!
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