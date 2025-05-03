دليلك الذهبي للحصول على تان صيفي آمن دون حروق

الوكيل الإخباري- يحلم الكثيرون بالحصول على لون برونزي جذاب في الصيف، لكن التعرض الخاطئ للشمس قد يؤدي إلى حروق وتلف في البشرة. لتسمير آمن وصحي، إليك أبرز النصائح:

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