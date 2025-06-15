دليلك لاختيار الكونسيلر المثالي للهالات السوداء

أولاً: فهم السبب
قبل اختيار خافي العيوب، من المهم معرفة السبب وراء ظهور الهالات: هل هو وراثي، نتيجة قلة النوم، التوتر، أو أسباب صحية؟ فهم السبب يساعد في اختيار كونسيلر لا يكتفي بالتغطية، بل يُساهم أيضًا في تخفيف المشكلة تدريجيًا.
ثانيًا: اختيار اللون المناسب
يُفضل تنسيق لون الكونسيلر مع كريم الأساس للحصول على تغطية طبيعية.
لون البشرة الباردة (عروق زرقاء أو أرجوانية): اختاري كونسيلر بلون وردي أو خوخي.
لون البشرة الدافئة (عروق خضراء): اختاري كونسيلر بلون أصفر أو مشمشي.
البشرة المحايدة (عروق مزيج من الأزرق والأخضر): تناسبها أغلب الألوان المتوسطة.
معرفة درجة بشرتكِ الأساسية تساعدكِ على اختيار الكونسيلر الذي يمنحكِ تغطية ناعمة، موحدة، وطبيعية.
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