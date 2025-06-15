دليلك لاختيار الكونسيلر المثالي للهالات السوداء

الوكيل الإخباري- تُعدّ الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات الشائعة لدى النساء، سواء كانت ناتجة عن عوامل وراثية أو نمط حياة مرهق. ويسهم اختيار الكونسيلر المناسب في تغطية فعّالة وتحسين مظهرها بشكل ملحوظ.

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أولاً: فهم السبب

قبل اختيار خافي العيوب، من المهم معرفة السبب وراء ظهور الهالات: هل هو وراثي، نتيجة قلة النوم، التوتر، أو أسباب صحية؟ فهم السبب يساعد في اختيار كونسيلر لا يكتفي بالتغطية، بل يُساهم أيضًا في تخفيف المشكلة تدريجيًا.



ثانيًا: اختيار اللون المناسب

يُفضل تنسيق لون الكونسيلر مع كريم الأساس للحصول على تغطية طبيعية.

لون البشرة الباردة (عروق زرقاء أو أرجوانية): اختاري كونسيلر بلون وردي أو خوخي.

لون البشرة الدافئة (عروق خضراء): اختاري كونسيلر بلون أصفر أو مشمشي.

البشرة المحايدة (عروق مزيج من الأزرق والأخضر): تناسبها أغلب الألوان المتوسطة.

معرفة درجة بشرتكِ الأساسية تساعدكِ على اختيار الكونسيلر الذي يمنحكِ تغطية ناعمة، موحدة، وطبيعية.