دليل أشكال الأنف: كيف تعرفي نوع أنفك وتكتشفين خصائصه؟

الوكيل الإخباري- يُعد الأنف من أبرز ملامح الوجه وأكثرها تأثيراً في المظهر العام، إذ يلعب دوراً مهماً في التناسق الجمالي إلى جانب وظائفه الأساسية في التنفس والشم.

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وتنقسم أشكال الأنف بشكل أساسي إلى الأنف اللحمي، الذي يتميز بجلد سميك وطرف ممتلئ، والأنف العظمي، الذي يمتاز بجلد رقيق وبنية أكثر وضوحاً.



ومن أشهر أشكال الأنف: الروماني (المقوس)، واليوناني (المستقيم)، والسماوي (المرفوع)، والنوبي، وأنف الصقر، والأنف العربي، والأنف البصلي، والأنف الأفطس، ولكل منها خصائص جمالية وتشريحية مختلفة.



ويمكن تحديد نوع الأنف من خلال ملاحظة شكله من الجانب والأمام، إضافة إلى تقييم سمك الجلد وشكل الأرنبة والجسر الأنفي.