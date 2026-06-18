دليل أشكال الأنف: كيف تعرفي نوع أنفك وتكتشفين خصائصه؟

وتنقسم أشكال الأنف بشكل أساسي إلى الأنف اللحمي، الذي يتميز بجلد سميك وطرف ممتلئ، والأنف العظمي، الذي يمتاز بجلد رقيق وبنية أكثر وضوحاً.
ومن أشهر أشكال الأنف: الروماني (المقوس)، واليوناني (المستقيم)، والسماوي (المرفوع)، والنوبي، وأنف الصقر، والأنف العربي، والأنف البصلي، والأنف الأفطس، ولكل منها خصائص جمالية وتشريحية مختلفة.
ويمكن تحديد نوع الأنف من خلال ملاحظة شكله من الجانب والأمام، إضافة إلى تقييم سمك الجلد وشكل الأرنبة والجسر الأنفي.
ويؤكد المختصون أن لكل شكل أنف جماله الخاص، وأن الهدف الحديث من تجميل الأنف لم يعد تغيير الملامح بالكامل، بل تعزيز التناسق الطبيعي والحفاظ على هوية الوجه.
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