السبت 2026-06-13 11:49 ص

دليل أنواع البشرة والعناية بها - صور

kugtli
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   أنواع البشرة الخمسة الرئيسية هي: العادية، الدهنية، الجافة، المختلطة، والحساسة، ويُحدد نوع البشرة وفق مستوى إفراز الزيوت الطبيعية، وحجم المسام، ومدى تأثر الجلد بالعوامل الخارجية.

اضافة اعلان


كيف تعرفين نوع بشرتك؟
اغسلي وجهك بغسول لطيف، ثم اتركيه لمدة ساعة دون استخدام أي مستحضر:


لمعان في كامل الوجه: بشرة دهنية.

 

شد وجفاف: بشرة جافة.


لمعان في منطقة T فقط: بشرة مختلطة.


بشرة متوازنة ومريحة: بشرة عادية.


احمرار أو تهيج: بشرة حساسة.


أنواع البشرة وخصائصها:


العادية: متوازنة، ناعمة، قليلة المشكلات.


الدهنية: تفرز زيوتاً أكثر، وتكون أكثر عرضة للحبوب والرؤوس السوداء.


الجافة: تعاني من الشد والتقشر وفقدان الرطوبة.


المختلطة: تجمع بين المناطق الدهنية والجافة في الوجه.


الحساسة: تتفاعل بسهولة مع المنتجات والعوامل البيئية.


روتين العناية الأساسي:


تنظيف البشرة يومياً بغسول مناسب.


استخدام مرطب يتوافق مع نوع البشرة.


تطبيق واقي الشمس بشكل يومي.


التقشير بلطف وفق حاجة البشرة.


اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مناسبة لنوع البشرة.


كما قد يتغير نوع البشرة مع التقدم في العمر أو التغيرات الهرمونية أو اختلاف الفصول، لذلك يُنصح بمراجعة روتين العناية بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل النتائج.


وتبقى معرفة نوع البشرة الخطوة الأولى لبناء روتين عناية فعّال والحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

 

Image1_6202611105312167444581.jpg

 

 

 

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

أخبار الشركات زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

غرفة تجارة عمّان

أخبار محلية تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

أخبار محلية شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 