دليل أنواع البشرة والعناية بها - صور

الوكيل الإخباري- أنواع البشرة الخمسة الرئيسية هي: العادية، الدهنية، الجافة، المختلطة، والحساسة، ويُحدد نوع البشرة وفق مستوى إفراز الزيوت الطبيعية، وحجم المسام، ومدى تأثر الجلد بالعوامل الخارجية.

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كيف تعرفين نوع بشرتك؟

اغسلي وجهك بغسول لطيف، ثم اتركيه لمدة ساعة دون استخدام أي مستحضر:



لمعان في كامل الوجه: بشرة دهنية.

شد وجفاف: بشرة جافة.



لمعان في منطقة T فقط: بشرة مختلطة.



بشرة متوازنة ومريحة: بشرة عادية.



احمرار أو تهيج: بشرة حساسة.



أنواع البشرة وخصائصها:



العادية: متوازنة، ناعمة، قليلة المشكلات.



الدهنية: تفرز زيوتاً أكثر، وتكون أكثر عرضة للحبوب والرؤوس السوداء.



الجافة: تعاني من الشد والتقشر وفقدان الرطوبة.



المختلطة: تجمع بين المناطق الدهنية والجافة في الوجه.



الحساسة: تتفاعل بسهولة مع المنتجات والعوامل البيئية.



روتين العناية الأساسي:



تنظيف البشرة يومياً بغسول مناسب.



استخدام مرطب يتوافق مع نوع البشرة.



تطبيق واقي الشمس بشكل يومي.



التقشير بلطف وفق حاجة البشرة.



اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مناسبة لنوع البشرة.



كما قد يتغير نوع البشرة مع التقدم في العمر أو التغيرات الهرمونية أو اختلاف الفصول، لذلك يُنصح بمراجعة روتين العناية بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل النتائج.



وتبقى معرفة نوع البشرة الخطوة الأولى لبناء روتين عناية فعّال والحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.