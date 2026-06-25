دليل العروس: أسرار الجمال قبل ليلة العمر

العناية بالبشرة: البدء قبل 3 إلى 6 أشهر ببرنامج لتنظيف البشرة وترطيبها بعمق، مع استشارة طبيب جلدية لعلاج أي مشكلات مثل التصبغات، والإكثار من شرب الماء.
النظام الغذائي والرياضة: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، مع ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز نضارة البشرة وتحسين اللياقة وتقليل التوتر.
العناية بالشعر: تجنب التغييرات الجذرية في اللون أو القصة قبل الزفاف بفترة قصيرة، والتركيز على حمامات الكريم والزيوت المغذية لزيادة الحيوية واللمعان.
تجارب المكياج والشعر: إجراء جلسات تجريبية قبل أسابيع من الحفل لتحديد الإطلالة المناسبة لملامح الوجه وفستان الزفاف.
الراحة والنوم: الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الحفل لتجنب الهالات السوداء وآثار الإرهاق.
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