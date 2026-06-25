دليل العروس: أسرار الجمال قبل ليلة العمر

الوكيل الإخباري- يتطلب التحضير لحفل الزفاف عناية خاصة ومسبقة تبدأ قبل أشهر من الموعد

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المحدد لضمان إطلالة مشرقة ومثالية للعروس في ليلتها الكبرى، وتشمل أهم الخطوات:



العناية بالبشرة: البدء قبل 3 إلى 6 أشهر ببرنامج لتنظيف البشرة وترطيبها بعمق، مع استشارة طبيب جلدية لعلاج أي مشكلات مثل التصبغات، والإكثار من شرب الماء.



النظام الغذائي والرياضة: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، مع ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز نضارة البشرة وتحسين اللياقة وتقليل التوتر.



العناية بالشعر: تجنب التغييرات الجذرية في اللون أو القصة قبل الزفاف بفترة قصيرة، والتركيز على حمامات الكريم والزيوت المغذية لزيادة الحيوية واللمعان.



تجارب المكياج والشعر: إجراء جلسات تجريبية قبل أسابيع من الحفل لتحديد الإطلالة المناسبة لملامح الوجه وفستان الزفاف.