الخميس 2026-06-25 11:32 ص

دليل العروس: أسرار الجمال قبل ليلة العمر

سشقب
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   يتطلب التحضير لحفل الزفاف عناية خاصة ومسبقة تبدأ قبل أشهر من الموعد

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المحدد لضمان إطلالة مشرقة ومثالية للعروس في ليلتها الكبرى، وتشمل أهم الخطوات:

العناية بالبشرة: البدء قبل 3 إلى 6 أشهر ببرنامج لتنظيف البشرة وترطيبها بعمق، مع استشارة طبيب جلدية لعلاج أي مشكلات مثل التصبغات، والإكثار من شرب الماء.


النظام الغذائي والرياضة: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، مع ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز نضارة البشرة وتحسين اللياقة وتقليل التوتر.


العناية بالشعر: تجنب التغييرات الجذرية في اللون أو القصة قبل الزفاف بفترة قصيرة، والتركيز على حمامات الكريم والزيوت المغذية لزيادة الحيوية واللمعان.


تجارب المكياج والشعر: إجراء جلسات تجريبية قبل أسابيع من الحفل لتحديد الإطلالة المناسبة لملامح الوجه وفستان الزفاف.


الراحة والنوم: الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الحفل لتجنب الهالات السوداء وآثار الإرهاق.

 
 


gnews

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