دليل شامل للحفاظ على شعرك صحياً وناعماً بعد البروتين

12:47 م

الوكيل الإخباري- بات علاج الشعر بالبروتين واحدًا من أكثر الطرق شيوعًا للحصول على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعّد، إلا أن النتائج لا تعتمد فقط على ما يحدث داخل صالون التجميل، بل أيضًا على كيفية العناية بالشعر بعد ذلك.





ويُعد البروتين شكلًا من أشكال إصلاح الشعر الذي يتطلب عناية لاحقة مناسبة للحفاظ على مفعوله. وعلى الرغم من أن نتائجه تختلف باختلاف نوع الشعر، فإن روتين العناية اليومي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشعر بعد الفرد، كما يحدد ما إذا كانت اللمعة الحريرية ستدوم لأشهر أم تختفي بعد مرات قليلة من الغسل.



ومن الملاحظ أن كثيرًا من النساء يرتكبن أخطاء بسيطة خلال مرحلة العناية بالشعر بعد البروتين، مثل غسل الشعر مبكرًا جدًا أو استخدام شامبو يحتوي على الكبريتات، ما قد يزيل العلاج ويقلّل من مدة فعاليته.



كيفية العناية بالشعر بعد البروتين:



تجنب ثني الشعر

يكون الشعر أكثر عرضة للتغيرات في شكله مباشرة بعد جلسة الفرد، لذلك يُنصح بتجنب ربطه على شكل ذيل حصان أو وضعه خلف الأذنين أو أي تصفيفة قد تسبب ثنيه أو تجعيده، خاصة في الأيام الأولى.



استخدام الماء البارد

يساعد استخدام الماء البارد في الغسلة الأولى على الحفاظ على شكل الشعر بشكل أفضل مقارنة بالماء الساخن. كما يُنصح باستخدام شامبو وبلسم مخصصين وخاليين من المواد القاسية.



تجنب الملح والكلور

قد تؤدي المياه المالحة أو الكلور، إضافة إلى بعض المواد الكيميائية والتعرق الزائد، إلى تقليل فعالية البروتين بسرعة، لذا يُفضّل تجنبها أو غسل الشعر فور التعرض لها.



تجنب الحرارة الزائدة

الاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الحرارية مثل مكواة الشعر قد يسبب جفاف الشعر وتلفه، ما يؤثر على نعومته ولمعانه، لذلك يُنصح بالاعتدال في استخدامها للحفاظ على نتائج العلاج.





