رائحة وقوام ولون.. 3 إشارات تكشف انتهاء صلاحية المكياج

ومن أبرز العلامات التي تشير إلى ضرورة التخلص من المنتج: تغير الرائحة أو اللون، اختلاف القوام، ظهور تكتلات أو انفصال المكونات.
وتعد الماسكارا والآيلاينر السائل من أكثر المنتجات عرضة للتلوث، إذ يُنصح باستبدالها بعد 3 إلى 6 أشهر من الاستخدام. أما كريم الأساس والكونسيلر فعادة ما يستبدلان بعد 6 إلى 12 شهرًا، بينما يمكن أن تدوم منتجات البودرة مثل ظلال العيون وأحمر الخدود والبرونزر لفترة أطول قد تصل إلى عامين عند حفظها بشكل صحيح.
كما ينصح الخبراء بتنظيف فرش المكياج باستمرار، وتجنب مشاركة مستحضرات العيون والشفاه، وحفظ المنتجات بعيدًا عن الحرارة والرطوبة للحفاظ على سلامتها.
وفي حال ظهور أي تغير غير معتاد في المنتج، فمن الأفضل استبداله بدل المخاطرة بصحة البشرة.
-
أخبار متعلقة
-
الفطر يدخل عالم الجمال.. سر جديد لبشرة أكثر نضارة
-
وصلات الرموش.. جمال ساحر أم خطر خفي على رموشك؟
-
لا مكواة ولا مجفف.. سر جديد لشعر ناعم وحريري
-
لماذا تزداد بقع النمش على البشرة في الصيف؟
-
خبراء يكشفون أبرز صيحات طلاء الأظافر الأحمر هذا الصيف - صور
-
الشوفان يدخل بقوة عالم التجميل بفضل خصائصه العلاجية
-
عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة دون أن تشعري
-
كيف تحافظين على مكياجك في الحر؟ خطوات احترافية