رائحة وقوام ولون.. 3 إشارات تكشف انتهاء صلاحية المكياج

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الوكيل الإخباري- لا تنتهي صلاحية مستحضرات التجميل فقط عند التاريخ المدوّن على العبوة، إذ تبدأ مدة استخدامها الفعلية غالبًا بعد فتحها، بسبب تعرضها للهواء والحرارة والبكتيريا، ما قد يؤثر في جودتها ويزيد خطر تهيج البشرة أو العينين. اضافة اعلان





ومن أبرز العلامات التي تشير إلى ضرورة التخلص من المنتج: تغير الرائحة أو اللون، اختلاف القوام، ظهور تكتلات أو انفصال المكونات.



وتعد الماسكارا والآيلاينر السائل من أكثر المنتجات عرضة للتلوث، إذ يُنصح باستبدالها بعد 3 إلى 6 أشهر من الاستخدام. أما كريم الأساس والكونسيلر فعادة ما يستبدلان بعد 6 إلى 12 شهرًا، بينما يمكن أن تدوم منتجات البودرة مثل ظلال العيون وأحمر الخدود والبرونزر لفترة أطول قد تصل إلى عامين عند حفظها بشكل صحيح.



كما ينصح الخبراء بتنظيف فرش المكياج باستمرار، وتجنب مشاركة مستحضرات العيون والشفاه، وحفظ المنتجات بعيدًا عن الحرارة والرطوبة للحفاظ على سلامتها.



وفي حال ظهور أي تغير غير معتاد في المنتج، فمن الأفضل استبداله بدل المخاطرة بصحة البشرة.





