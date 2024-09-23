ربطة العنق الرجالية صيحة الأزياء النسائية لعام2025

شهدت عروض الأزياء الكثير من الابتكارات المميّزة والصيحات الجديدة والمتجددة ولفتنا عودة ربطة العنق الرجالية إلى الإطلالات النسائية التي جاءت على شكل بدلات بتصاميم مختلفة لتعبر عن جرأة واستقلالية المرأة.
قدمت الدار الايطالية "إمبوريو أرماني"Emporio Armani مجموعة من البدلات الأنيقة بخامات فخمة وألوان أنثوية جميلة، وأضاف ربطة العنق على البدلات الكلاسيكية المميزة التي جاءت أغلبها بتصميم واسع، وكذلك أضاف الربطة على الأطقم المؤلفة من تنورة وقميص في حركة أضافت لمسة من الثقة الإضافية والجمال.
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