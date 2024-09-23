ربطة العنق الرجالية صيحة الأزياء النسائية لعام2025

الوكيل الإخباري- كانت أسابيع الموضة الأخيرة مليئة بالابتكارات والاتجاهات الجديدة والمختلفة في عالم الموضة لموسم العام 2025. وكل دار أزياء أطلق مجموعته الخاصة للشتاء والصيف بخيارات كثيرة لناحية الملابس والاكسسوارات التي اخذت منحاً كبيراً في تنسيق الاطلالات وترتيبها بما يتناسب مع مختلف الأذواق.



شهدت عروض الأزياء الكثير من الابتكارات المميّزة والصيحات الجديدة والمتجددة ولفتنا عودة ربطة العنق الرجالية إلى الإطلالات النسائية التي جاءت على شكل بدلات بتصاميم مختلفة لتعبر عن جرأة واستقلالية المرأة.



قدمت الدار الايطالية "إمبوريو أرماني"Emporio Armani مجموعة من البدلات الأنيقة بخامات فخمة وألوان أنثوية جميلة، وأضاف ربطة العنق على البدلات الكلاسيكية المميزة التي جاءت أغلبها بتصميم واسع، وكذلك أضاف الربطة على الأطقم المؤلفة من تنورة وقميص في حركة أضافت لمسة من الثقة الإضافية والجمال.

اضافة اعلان

وبرزت ربطة العنق النسائية أيضاً في مجموعة المصمّم "رالف لورين" Ralph Lauren، الذي أضافها إلى بعض التصاميم كأكسسوار ملفت للموسم الجديد، وتنوعت تصاميم ربطة العنق بين الألوان الحيادية التي أضيفت إلى الملابس الكاجوال والرسمية كالبدلات والتنانير، والربطات بنقشة المربّعات الملفتة، إضافة الى الربطات الطويلة وتلك القصيرة التي تتماشى مع التنسيق العام لإطلالة مختلفة وغير مألوفة.