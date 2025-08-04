رسم الحواجب.. السر وراء إطلالة مثالية وجذابة

تعتمد طرق رسم الحواجب على استخدام تقنيات متعددة مثل:
التحديد بالقلم أو البودرة لتعبئة الفراغات.
الميكروبليدنج: تقنية وشم شبه دائمة لرسم شعرات دقيقة تشبه الطبيعية.
التاتو الدائم أو شبه الدائم لتثبيت شكل الحاجب لفترات طويلة.
ويحرص خبراء التجميل على اختيار اللون والشكل المناسبين لكل وجه، مع مراعاة خطوط النمو الطبيعية للحواجب، ما يجعل الإطلالة متجددة ومتناسبة مع ملامح كل شخص.
كما أن الاهتمام بنظافة الحواجب وترتيبها يزيد من جمالها ويكمل مظهر الوجه بشكل عام.
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