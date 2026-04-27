روتين العناية بالبشرة في الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة نضرة ومشرقة

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تصبح العناية بالبشرة في الصيف ضرورة للحفاظ على توازن الجلد وصحته. فالتغيرات الجوية في هذا الطقس الحار تؤثر على إفراز الدهون وترطيب البشرة، مما قد يؤدي إلى مشكلات مثل الجفاف أو اللمعان الزائد أو ظهور التصبغات. لذلك يُنصح باتباع روتين بسيط ومنتظم يساعد في حماية البشرة وتحسين مظهرها خلال الصيف.



هل يمكن استخدام نفس منتجات البشرة في الصيف والشتاء؟

تختلف احتياجات البشرة من فصل لآخر، لذلك لا يُفضل استخدام نفس الروتين طوال العام. في الصيف تحتاج البشرة إلى منتجات خفيفة وسريعة الامتصاص بدلًا من التركيبات الثقيلة المستخدمة في الشتاء.



كما أن حماية البشرة من الشمس تصبح خطوة أساسية يوميًا، من خلال استخدام واقٍ شمس مناسب وإعادة تطبيقه عند التعرض المباشر. ويُفضّل اختيار منتجات لا تسد المسام، وتساعد في الحفاظ على توازن البشرة دون زيادة الإفرازات الدهنية أو التسبب في جفافها.



روتين البشرة الدهنية في الصيف



تنظيف البشرة يوميًا صباحًا ومساءً باستخدام غسول لطيف خالٍ من الزيوت لتنظيم الإفرازات وتقليل اللمعان.

استخدام تونر خفيف يساعد على تهدئة المسام دون تجفيف البشرة.

تطبيق مرطب خفيف بتركيبة مائية للحفاظ على التوازن دون انسداد المسام.

استخدام واقٍ شمس غير دهني كجزء أساسي من حماية البشرة، مع إعادة تطبيقه كل 3 ساعات عند التعرض المباشر.

تجنب المنتجات الثقيلة التي قد تزيد من إفراز الدهون.



روتين البشرة الجافة في الصيف



تنظيف البشرة بلطف باستخدام غسول مرطب للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لتعزيز ترطيب البشرة ومنع فقدان الماء.

تطبيق كريم مرطب خفيف يساعد على دعم حاجز البشرة.

وضع واقٍ شمس مرطب لحماية الجلد دون التسبب في جفافه.

تجنب الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف البشرة.



كيفية تهدئة البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس

بعد التعرض للشمس لفترات طويلة، تحتاج البشرة إلى تهدئة فورية لتجنب الالتهاب أو الاحمرار. يمكن استخدام جل الألوفيرا أو كمادات الماء البارد لتقليل التهيج واستعادة راحة الجلد.



هذه الخطوة مهمة للحفاظ على الترطيب ومنع فقدان الرطوبة، مما يساعد على تحسين مرونة الجلد ودعم صحته بعد التعرض للحرارة.



كيف أقوم بتقشير بشرتي في الصيف دون تهيّج أو جفاف؟

