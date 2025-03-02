روتين العناية بالبشرة في رمضان للحفاظ على النضارة

الوكيل الإخباري- يعد شهر رمضان من الأوقات التي تحتاج فيها البشرة إلى عناية خاصة بسبب التغيرات التي يمر بها الجسم نتيجة الصيام، مثل قلة شرب الماء وتغير النظام الغذائي. لذا، من الضروري أن يتبع الجميع روتيناً خاصاً للعناية بالبشرة لضمان الحفاظ على نضارتها وصحتها طوال الشهر.

اضافة اعلان



إليكِ بعض النصائح لروتين العناية بالبشرة خلال رمضان:

1. ترطيب البشرة

شرب الماء: من أهم النصائح التي يجب اتباعها خلال رمضان هي شرب كميات كبيرة من الماء بين الإفطار والسحور، للحفاظ على ترطيب البشرة والحد من جفافها. ينصح بتناول 8-10 أكواب من الماء يومياً.



استخدام كريمات مرطبة: من المهم استخدام مرطبات للبشرة خاصة بعد غسل الوجه لضمان بقاء البشرة رطبة. اختاري مرطبات تحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أسيد أو زيت الجوجوبا.



2. التقشير الأسبوعي

التقشير بلطف: يساعد تقشير البشرة على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. استخدمي مقشرات لطيفة على البشرة مرة واحدة أسبوعياً، لكن تجنبي التقشير اليومي لتجنب الجفاف.



3. التركيز على منطقة العينين

الهالات السوداء: بسبب قلة النوم ووقت الصيام الطويل، تظهر الهالات السوداء في منطقة العينين. استخدمي كريمات العين الغنية بالكافيين أو فيتامين C لتفتيح هذه المنطقة.



4. الاعتناء بالبشرة بعد الإفطار

تنظيف البشرة: بعد الإفطار، تأكدي من تنظيف وجهك جيداً باستخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية أو الجافة، حسب نوع بشرتك. الغسول سيساعد على إزالة الزيوت والشوائب المتراكمة خلال النهار.



5. استخدام ماسكات البشرة الطبيعية

الماسكات الطبيعية: استخدمي ماسكات طبيعية مغذية لبشرتك مثل ماسك العسل والليمون لترطيب البشرة أو ماسك الزبادي لإشراقتها. يُفضل وضع الماسك قبل السحور أو بعد الإفطار مباشرة للاستفادة القصوى.



6. حماية البشرة من الشمس

استخدام واقي شمس: حتى لو كنتِ في المنزل، من المهم تطبيق واقي شمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تتسبب في تلف البشرة. استخدمي واقي شمس يحتوي على عامل حماية SPF 30 أو أعلى.



7. العناية بالجسم

ترطيب الجسم: لا تقتصر العناية على الوجه فقط. لا تنسي ترطيب الجسم بالكامل باستخدام كريمات مرطبة بعد الاستحمام، خاصة في مناطق مثل الكوعين والركبتين لتجنب جفاف الجلد.



8. التغذية السليمة

الطعام المتوازن: تأكدي من تناول طعام يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات للحفاظ على صحة بشرتك من الداخل. الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 مثل السمك والأفوكادو مفيدة أيضاً لصحة البشرة.