روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى... إطلالة نضرة ومشرقة

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد التحضيرات للعيد، وقد تهمل العديد من النساء العناية ببشرتهنّ في خضم هذه التحضيرات. وبينما تستعدين للاستمتاع بأجواء العيد، يُعتبر الوقت المثالي للتركيز على روتين العناية بالبشرة. فبين الطقس الحار، قلة النوم، والتعرّض المستمر لأشعة الشمس، قد تصبح بشرتك أكثر عرضة للجفاف والتعب. لذا، يُعد التحضير المسبق خطوة أساسية لضمان إشراقة طبيعية وحيوية في يوم العيد. إليك بعض الخطوات الفعّالة للعناية بالبشرة قبل العيد:

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1. قشّري بشرتك بلطف:

التقشير هو مفتاح البشرة المتوهجة. مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الصيف، قد يتراكم العرق والشوائب على بشرتك. لذلك، يُعد التقشير المنتظم خطوة ضرورية لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام، ما يمنحك بشرة ناعمة وصافية. قومي بتقشير بشرتك 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



2. رطّبي بشرتك بعمق:

يُعتبر الترطيب أحد أساسيات العناية بالبشرة في فصل الصيف. يُنصح باستخدام مرطّب خفيف يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، الغليسيرين، أو الألوفيرا، لأنها تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة دون التسبب في انسداد المسام. أيضًا، لا تنسي شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لتعزيز الترطيب الداخلي.



3. استخدمي سيروم لإشراقة فورية:

لتعزيز إشراقة بشرتك، يمكن استخدام سيروم يحتوي على مكوّنات فعّالة تعالج مشكلات البشرة مثل الجفاف والتصبغات. يعتبر السيروم من المنتجات المركّزة التي تغذي البشرة وتمنحها مظهراً مشرقاً على الفور. يُنصح بتطبيق السيروم قبل المرطّب لضمان أفضل امتصاص.



4. احرصي على استخدام واقي الشمس:

في فصل الصيف، يكون استخدام واقي الشمس ضرورة لا يمكن تجاهلها. حتّى إذا لم يكن الجو مشمسًا، تظل الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على بشرتك. اختاري واقي شمس بعامل حماية SPF 30 أو أكثر، لتوفير حماية فعّالة لبشرتك من الأشعة الضارة.



5. ماسكات طبيعية لبشرة متوهّجة:

الماسكات الطبيعية تمنح بشرتك العناية التي تحتاجها. استخدمي مكونات بسيطة مثل العسل، الزبادي، أو الأفوكادو لعمل ماسك منزلي غني بالفيتامينات. هذه المكونات تساعد في تغذية البشرة وتجديد إشراقتها بشكل طبيعي.