الوكيل الإخباري- يحل عيد الأضحى هذا العام في فصل الربيع، ما يستدعي اعتماد روتين عناية خاص بالبشرة يتناسب مع تغيّرات الطقس في هذا الموسم. ولا يقتصر هذا الروتين على منح البشرة فرصة للتنفس، بل يهيئها أيضاً لاستقبال فصل الصيف بإطلالة صافية وخالية من الشوائب.





روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى

يرتكز روتين العناية بالبشرة خلال هذه الفترة على اختيار مستحضرات تتناسب مع التحولات التي تمر بها البشرة في الربيع، من خلال التقشير اللطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتنظيم إفراز الزيوت لتفادي انسداد المسام وظهور البثور، وهي من المشكلات الشائعة خلال الانتقال من الشتاء إلى الربيع. كما يشمل الروتين تنظيف البشرة بعمق للتخلص من الشوائب المتراكمة، إلى جانب تعزيز الحماية من أشعة الشمس والعوامل البيئية.



غسول ينظف البشرة بعمق

يُنصح باستخدام غسول بتركيبة لطيفة وفعالة لتنظيف المسام من دون التسبب بجفاف البشرة أو الإضرار بحاجزها الطبيعي. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يُفضَّل استبدال الغسولات الثقيلة بتركيبات خفيفة على شكل جل أو رغوة، تمنح البشرة إحساساً بالانتعاش.



سيرومات التقشير اللطيف وتجديد البشرة

قبل أيام من عيد الأضحى، يمكن استخدام سيرومات تساعد على تجديد البشرة وتقليل التصبغات، مثل الريتينويد، إلى جانب أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي والمقشرات الكيميائية اللطيفة. وتعمل هذه المستحضرات على تحسين ملمس البشرة وتخفيف البهتان والخطوط الدقيقة، مع ضرورة استخدام واقي الشمس خلال النهار.



مرطبات خفيفة مناسبة لفصل الربيع

مع تغيّر الطقس، يُفضَّل استخدام كريمات جل أو لوشن خفيف سريع الامتصاص، توفر الترطيب دون ترك ملمس دهني. ويُنصح باختيار منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك والجلسرين والنياسيناميد للحفاظ على نضارة البشرة.



فيتامين C نهاراً ومضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة، كما تساهم في توحيد لونها وإشراقتها. ويُنصح باستخدامها ضمن الروتين اليومي مع الالتزام بواقي الشمس خلال النهار.



أقنعة العلاج بالضوء الأحمر

يمكن إدخال أجهزة العلاج الضوئي LED ضمن روتين العناية بالبشرة، حيث يساهم الضوء الأحمر في تحفيز الكولاجين، وتقليل الخطوط الدقيقة، وتهدئة الاحمرار، وتحسين مظهر البشرة بشكل عام، خصوصاً عند استخدامها قبل المناسبات.





