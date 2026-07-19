روتين الليل يحمي البشرة من أضرار الشمس ويعيد نضارتها

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الوكيل الإخباري- تتعرض البشرة خلال الصيف لأضرار يومية بسبب الأشعة فوق البنفسجية والحرارة والتلوث، لذلك يؤكد أطباء الجلدية أن العناية الليلية تلعب دوراً مهماً في إصلاح البشرة وتجديدها. اضافة اعلان





وينصح الخبراء بتنظيف البشرة بلطف لإزالة واقي الشمس والعرق، ثم استخدام مكونات مهدئة مثل الألوفيرا والبانثينول، وترطيبها بمكونات مثل حمض الهيالورونيك لدعم حاجز الجلد وتقليل الجفاف.



كما تساعد مضادات الأكسدة مثل النياسيناميد والفيتامين E والشاي الأخضر في مقاومة آثار الشمس والشيخوخة المبكرة، مع ضرورة استخدام الريتينول بحذر خلال الصيف. ويُعد النوم الكافي عاملاً أساسياً لتعزيز عملية تجدد البشرة والحفاظ على نضارتها.





