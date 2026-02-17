روتين ترطيب البشرة في رمضان وأفضل المنتجات

11:37 ص

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان وأيام الصيام، تحتاج البشرة إلى عناية مضاعفة، خاصة من ناحية الترطيب. فقلة شرب الماء وتغيّر الروتين اليومي قد ينعكسان على نضارة البشرة ومرونتها، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والإجهاد.





روتين ترطيب البشرة في رمضان



للحفاظ على إشراقة بشرتك وتوازنها خلال الشهر الكريم، يُنصح باعتماد روتين عناية غني بالترطيب يتماشى مع احتياجاتها في هذه الفترة. إليكِ مجموعة منتجات يمكنكِ إضافتها إلى روتينك اليومي للحصول على بشرة صحية ومشرقة طوال فترة الصيام:



1- كريم وسيروم L’Oréal Paris Revitalift Glass Skin Liquid Cream



اختاري كريمًا مرطّبًا تعتمدينه يوميًا، مثل هذا المنتج الذي يجمع بين السيروم والكريم بتركيبة خفيفة تمنح البشرة ترطيبًا عميقًا يدوم طويلًا، مع إشراقة شبيهة بالبشرة الزجاجية. تحتوي تركيبته على حمض الهيالورونيك ومزيج من الفيتامينات التي تساعد على تحسين ملمس البشرة وتقليل مظهر الخطوط الرفيعة. كما يختصر عليكِ الخطوات، إذ يجمع بين فائدتين في منتج واحد، ما يجعله مثاليًا لروتين رمضان.



2- كريم Water Bank Blue Hyaluronic Cream من Laneige



يُعد هذا الكريم المرطّب خيارًا مناسبًا خلال شهر رمضان، بفضل تركيبته الغنية بحمض الهيالورونيك المطوّر من العلامة، والذي يتغلغل في البشرة بسرعة وفعالية. لا يقتصر تأثيره على الترطيب السطحي، بل يساعد على جذب الرطوبة وحبسها داخل البشرة، ليمنحك ترطيبًا طويل الأمد من دون الحاجة إلى إعادة تطبيقه باستمرار.



3- سيروم Hydrating B5 Gel من SkinCeuticals



يُعتبر السيروم المغذّي خطوة أساسية خلال رمضان، خصوصًا مع تعرّض البشرة للجفاف نتيجة ساعات الصيام الطويلة. يتميّز هذا السيروم بتركيبة خفيفة أساسها الماء، تغمر البشرة بالترطيب بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك وفيتامين B5. ينساب بسهولة تحت الكريم المرطّب، ليساعد في استعادة نعومة البشرة ومرونتها.



4- منظّف Hydrating Facial Cleanser من CeraVe



اختيار الغسول المناسب خطوة أساسية في روتين العناية، خاصة خلال رمضان. يُفضَّل اعتماد غسول لطيف ومرطّب للاستخدام اليومي، مثل هذا المنظّف الذي ينظّف البشرة بلطف مع الحفاظ على زيوتها الطبيعية. تحتوي تركيبته على ثلاثة أنواع من السيراميد الأساسية، إلى جانب حمض الهيالورونيك وتقنية MVE، ما يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت وآثار المكياج من دون التسبّب بجفاف البشرة، مع تعزيز ترطيبها من العمق.



اعتماد هذه الخطوات والمنتجات ضمن روتين متكامل، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، يساهم في الحفاظ على بشرة نضرة ومتوازنة طوال الشهر.

