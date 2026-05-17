روتين متكامل للعناية بالبشرة الدهنية

الوكيل الإخباري- يحتاج كل نوع بشرة إلى روتين خاص للحصول على أفضل النتائج، وتُعد البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تتطلب عناية دقيقة، نظراً لكونها عرضة لمشكلات مثل اللمعان الزائد وانسداد المسام؛ ما يجعل اختيار المنتجات المناسبة أمراً محيراً للكثيرين.





إذا كانت بشرتكِ دهنية وتشعرين بالحيرة حول الطريقة الصحيحة للعناية بها، فإليكِ مجموعة من الخطوات التي تساعد على بناء روتين متوازن يحافظ على صحة البشرة ويخفف من اللمعان من دون تجريدها من زيوتها الطبيعية.



استخدمي غسولاً لطيفاً

يفضل اختيار غسول يزيل الزيوت الزائدة من دون أن يترك البشرة مشدودة أو جافة. كما يُنصح باستخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، لأنها تساعد على تنظيف المسام والتقليل من الحبوب والدهون الزائدة.



اختاري مكونات تنظّم إفراز الدهون

تساعد مكونات مثل النياسيناميد والزنك وحمض الساليسيليك على التحكم باللمعان وتحسين مظهر المسام، مع الحفاظ على توازن البشرة ومنحها مظهراً أكثر نعومة وانتعاشاً.



استخدمي واقياً للشمس بتركيبة خفيفة

البشرة الدهنية تحتاج إلى واقٍ شمسي خفيف أو مطفي لا يترك ملمساً دهنياً أو لمعاناً زائداً، خاصة خلال فصل الصيف والأجواء الحارة.



ابتعدي عن التقشير القاسي

الإفراط في التقشير قد يؤدي إلى تهيج البشرة وتحفيزها على إفراز المزيد من الدهون، لذلك يُفضل استخدام مقشرات لطيفة مرة واحدة أسبوعياً لتنظيف المسام وتجديد البشرة.



طبقي قناع الطين مرة أو مرتين أسبوعياً

يساعد قناع الطين على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر نقاءً وانتعاشاً.



اختاري مستحضرات مكياج خالية من الزيوت

يفضل استخدام كريمات أساس خفيفة ومطفية تسمح للبشرة بالتنفس وتمنح المكياج ثباتاً أفضل، مع تطبيق مرطب خفيف قبل المكياج للحفاظ على نعومة البشرة وتوازنها.





