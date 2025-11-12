روتين مسائي سريع لبشرة وشعر مثاليين

تونر ماء الورد: يهدئ البشرة ويرطبها ويجهزها لامتصاص المرطب.
لوشن أو زيت للجسم: لتنعيم البشرة وترطيبها طوال الليل.
كريم الليل: يساعد على تجدد الخلايا ويضمن إشراقة صباحية.
روتين الشفاه: تقشير خفيف ومرطب أو ماسك ليلي للشفاه الناعمة.
كريم اليدين: لتغذية اليدين، مع تقشير أسبوعي للنعومة.
سيروم أو زيت للشعر: على الأطراف قبل النوم لحماية الشعر من الهيشان.
كريم للقدمين: مع جوارب قطنية لحبس الترطيب والتخلص من الجفاف.
غطاء وسادة حريري: يحافظ على رطوبة البشرة والشعر ويقلل الهيشان.
خلاصة: روتين مسائي بسيط وسريع يمكنه تحويل مظهرك بالكامل ويمنحك شعورًا بالانتعاش والجمال كل صباح.
