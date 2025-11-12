روتين مسائي سريع لبشرة وشعر مثاليين

الوكيل الإخباري- حتى لو كان لديك خمس دقائق فقط قبل النوم، يمكن لهذه العادات البسيطة أن تمنحك بشرة متوهجة وشعر ناعم عند الاستيقاظ:

تونر ماء الورد: يهدئ البشرة ويرطبها ويجهزها لامتصاص المرطب.

لوشن أو زيت للجسم: لتنعيم البشرة وترطيبها طوال الليل.

كريم الليل: يساعد على تجدد الخلايا ويضمن إشراقة صباحية.

روتين الشفاه: تقشير خفيف ومرطب أو ماسك ليلي للشفاه الناعمة.

كريم اليدين: لتغذية اليدين، مع تقشير أسبوعي للنعومة.

سيروم أو زيت للشعر: على الأطراف قبل النوم لحماية الشعر من الهيشان.

كريم للقدمين: مع جوارب قطنية لحبس الترطيب والتخلص من الجفاف.

غطاء وسادة حريري: يحافظ على رطوبة البشرة والشعر ويقلل الهيشان.



خلاصة: روتين مسائي بسيط وسريع يمكنه تحويل مظهرك بالكامل ويمنحك شعورًا بالانتعاش والجمال كل صباح.