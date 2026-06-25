زيت الأرغان: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة والشعر

لا يقتصر دوره على الترطيب فقط، بل يُعد تجربة عناية متكاملة تمنح البشرة إشراقة مخملية والشعر نعومة ولمعانًا لافتًا.
كما يحتوي على حمضي الأوليك واللينوليك، اللذين يعززان ترطيب البشرة وتقوية حاجزها الطبيعي، إضافة إلى البوليفينول والسكوالين ومركبات نباتية تدعم صحة الجلد. ويسهم كذلك في تهدئة الالتهابات وتحسين مرونة البشرة وتنظيم إفراز الزيوت، مع خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.
على مستوى الشعر، يمنح زيت الأرغان ترطيبًا عميقًا للشعر الجاف والمتضرر، ويعيد له النعومة واللمعان، كما يهدئ فروة الرأس ويدعم صحتها، ما يجعله مناسبًا لمختلف أنواع الشعر.
ويُوصى باستخدام الزيت النقي 100% والمعصور على البارد لضمان فوائده، إذ يتميز الأصلي بلونه الذهبي ورائحته الخفيفة ويُحفظ عادة في عبوات داكنة لحمايته.
كما يدخل زيت الأرغان في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر والعطور، حيث يُستخدم كزيت حامل يعزز ثبات العطر ويمنحه طابعًا دافئًا وكريميًا، خاصة مع النفحات الشرقية والخشبية.
ويظل زيت الأرغان رمزًا للجمال الطبيعي الفاخر الذي يجمع بين العناية الفعالة والأناقة المستمدة من التراث المغربي.
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