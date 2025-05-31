زيت الخردل.. فوائد مذهلة لصحة الشعر أبرزها تقوية الجذور وتقليل القشرة

الوكيل الإخباري- يُعد زيت الخردل من الزيوت الطبيعية الشائعة في الاستخدام اليومي، ويشتهر بفوائده الصحية المتعددة، لكن ما يجهله كثيرون هو أثره الإيجابي الكبير على صحة الشعر وفروة الرأس.

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ووفقًا لما أورده موقع The Health Site، يتمتع زيت الخردل بخصائص فريدة تجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالشعر، نظرًا لغناه بالفيتامينات، والمعادن، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

فيما يلي أبرز فوائد زيت الخردل للشعر:



1. تعزيز تدفق الدم لفروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس بزيت الخردل على تحفيز الدورة الدموية، ما يساهم في إيصال كميات أكبر من الأكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تعزيز نمو شعر صحي وقوي.



2. تقليل القشرة والحكة

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يُساهم زيت الخردل في مكافحة قشرة الرأس وتهدئة الحكة. كما يعمل على تنقية فروة الرأس وتهيئتها لنمو شعر صحي.



3. تغذية بصيلات الشعر

يحتوي زيت الخردل على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في ترطيب وتغذية بصيلات الشعر، مما يقلل من فرص تساقطه ويساهم في نموه بشكل أفضل.



4. تقوية جذور الشعر

يساعد زيت الخردل على تقوية الجذور، ما يقلل من احتمالية تكسر الشعر أو تساقطه، ويمنع تقصف الأطراف الناتج عن الجفاف أو ضعف التغذية.



5. تحسين ملمس الشعر ولمعانه

يُعرف زيت الخردل بقدرته على تحسين ملمس الشعر، إذ يمنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا، ويُقلل من التجعد، مما يُسهل تصفيفه ويُعزز مظهره الحيوي.



نصيحة:

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام زيت الخردل كقناع للشعر مرة إلى مرتين أسبوعيًا، وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو المناسب لنوع شعرك.