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زيت الزعتر... مكون طبيعي متعدد الفوائد لبشرة أكثر صحة وإشراقاً

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 09:33 ص

الوكيل الاخباري- لا تتوقف رحلتنا في البحث عن مكونات طبيعية وصحية لنستفيد منها ومن فوائدها. في ظل المنتجات العديدة التي تقدمها العلامات التجارية المتخصصة في عالم العناية بالبشرة، نجد أن معظم السيدات يرغبن في العودة إلى الطبيعة وما تقدمه لهن.

لذلك اخترنا أن نلقي الضوء على زيت الزعتر لاستعراض أهم فوائده للعناية بالبشرة والخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة صحية ونضرة.

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فوائد زيت الزعتر للبشرة
 
وفقًا لموقع "Healthline"، يتمتع زيت الزعتر بفوائد متعددة للبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة. 

مكافحة حب الشباب: غني بخصائص مضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد زيت الزعتر في تقليل حب الشباب، وتهدئة البشرة، وتقليل الالتهابات والاحمرار.


مضاد للبكتيريا والفطريات: يحتوي زيت الزعتر على مركب نشط يُدعى الثيمول، ووفقًا لدراسة نُشرت في مكتبة الطب الوطنية (National Institutes of Health)، يمتلك الثيمول خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من العدوى الجلدية والالتهابات، وكذلك في تحسين الشفاء من الجروح والحروق الطفيفة.


أضرار زيت الزعتر للبشرة
 
تجدر الإشارة إلى أن زيت الزعتر قوي، وقد يُسبب تهيجًا للبشرة إذا تم استخدامه بشكل مباشر دون تخفيفه.

 

لذا، يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام.

 
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