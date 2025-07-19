زيت السمسم: سر طبيعي لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة

الوكيل الإخباري- زيت السمسم يُعد مكوناً تجميلياً فعالاً بفضل خصائصه المضادة للشيخوخة، حيث يساعد على ترطيب البشرة، شدها، تقليل التجاعيد، وتوحيد لونها. غني بالفيتامينات والمعادن، ويمكن استخدامه بعدة طرق مثل:

تنظيف البشرة بمزيج زيت السمسم وخل التفاح

تقشير الجلد بخلطه مع السكر البني

ترطيب وتفتيح البشرة عبر خلطه مع الليمون أو دقيق الأرز

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