زيت السمسم: سر طبيعي لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة

تنظيف البشرة بمزيج زيت السمسم وخل التفاح
تقشير الجلد بخلطه مع السكر البني
ترطيب وتفتيح البشرة عبر خلطه مع الليمون أو دقيق الأرز
يناسب الاستخدام المنتظم مساءً بعد تنظيف الوجه، ويوفر حماية طبيعية من الشمس وتهدئة للبشرة الحساسة.
العربية
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