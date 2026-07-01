زيوت طبيعية لتقوية الحواجب قبل اللجوء للتاتو والميكروبليدينغ - صور

ورغم انتشار مستحضرات التكثيف، تبقى الزيوت الطبيعية خيارًا آمنًا وفعّالًا، إذ تغذي البصيلات وتقوي الشعيرات وتقلل التساقط، مما يساعد على تحسين مظهر الحواجب مع الاستخدام المنتظم.
وتشمل أبرز الزيوت المفيدة: زيت الخروع لتقوية الشعيرات وملء الفراغات، زيت جوز الهند لترطيب الشعر ومنع التكسر، زيت الزيتون للتغذية واللمعان، زيت اللوز الحلو لتقوية الشعر الرقيق، زيت الأرغان لتجديد الشعيرات، وزيت الروزماري (مخففًا) لدعم صحة البصيلات.
كما ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في إزالة الشعر، وإزالة المكياج بلطف، وتنظيف الفرش بانتظام، مع التغذية الجيدة وشرب الماء، لضمان نتائج أفضل.
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