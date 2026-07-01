الأربعاء 2026-07-01 01:21 م

زيوت طبيعية لتقوية الحواجب قبل اللجوء للتاتو والميكروبليدينغ - صور

قص
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   لا شيء يبرز جمال العينين مثل الحواجب الكثيفة والمرتبة، إذ تُعد الإطار الطبيعي للوجه، لكن كثيرًا من النساء يلاحظن تراجع كثافتها مع الوقت بسبب عوامل مثل الإفراط في إزالة الشعر، التقدم في العمر، التوتر، التغيرات الهرمونية، أو سوء العناية بالمكياج.

ورغم انتشار مستحضرات التكثيف، تبقى الزيوت الطبيعية خيارًا آمنًا وفعّالًا، إذ تغذي البصيلات وتقوي الشعيرات وتقلل التساقط، مما يساعد على تحسين مظهر الحواجب مع الاستخدام المنتظم.

وتشمل أبرز الزيوت المفيدة: زيت الخروع لتقوية الشعيرات وملء الفراغات، زيت جوز الهند لترطيب الشعر ومنع التكسر، زيت الزيتون للتغذية واللمعان، زيت اللوز الحلو لتقوية الشعر الرقيق، زيت الأرغان لتجديد الشعيرات، وزيت الروزماري (مخففًا) لدعم صحة البصيلات.

كما ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في إزالة الشعر، وإزالة المكياج بلطف، وتنظيف الفرش بانتظام، مع التغذية الجيدة وشرب الماء، لضمان نتائج أفضل.

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* زيت الخروع 

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* زيت جوز الهند 

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* زيت الزيتون

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* زيت اللوز الحلو

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* زيت الأرغان 

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* زيت الروزماري

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