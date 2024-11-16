زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. نتائج مذهلة خلال 30 يوما

الوكيل الإخباري- يعد التمتع بشعر صحي وكثيف من أهم أهداف أي فتاة، لكن المشكلة الأبرز التي تؤرقهن هي تساقط الشعر، ويرغبن في الحصول على مظهر كثيف، ويسعين إلى تجربة طرق كثيرة لإعادة حيوية الشعر ومنع تساقطه. لكن العثور على علاج فعال لعلاجه أمرٌ صعب، لكن يمكن استخدام زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر.

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تجهل الكثيرات أن الزيوت الطبيعية توفر لنا علاجات لكثير من المشكلات، إذ استخدمت لعدة قرون في الطب البديل، لذا نستعرض زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر، بدلًا من الوصفات الكيميائية المستخدمة في صالونات التجميل، وفقًا لحديث الدكتورة حنان ندا، استشاري الأمراض الجلدية في مصر لموقع «الوطن».



زيوت طبيعية لعلاج تساقط الشعر

زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تحسين نعومة الشعر، كما أنه بلسم طبيعي. فهو أفضل زيت طبيعي للشعر الجاف والرقيق، ويحافظ على بصيلات الشعر، مما يساعد على إنبات الشعر. لذا فهو جيد لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه.



يمكنكِ اعتماد العلاج بزيت الزيتون الساخن، من خلال نصف كوب من زيت الزيتون وضعيه في ماء ساخن لمدة دقيقتين، ثم افركيه على فروة رأسكِ وعلى الشعر بالكامل، وبعدها اغسليه بالشامبو والبلسم بالطريقة المعتادة.



زيت الأرجان لتكثيف الشعر

يعتبر زيت الأرجان مهمًا لتكثيف الشعر لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "هـ" والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.



يمكنكِ استخدام زيت الأرجان من خلال تدفئة كمية قليلة منه في راحة يدكِ، ثم ضعيه على فروة رأسكِ وشعركِ، ودلكيه بلطف. اتركي الزيت على شعركِ لبضع ساعات أو طوال الليل، واغسليه كالمعتاد.



زيت اللوز يمنع التلف

زيت اللوز يحتوي على أحماض دهنية تساعد على ترطيب فروة الرأس وتمنع التلف. كما أنه غني بفيتامين هـ، الذي يساعد في تقليل الآثار الضارة الناتجة من التلوث والحرارة. كما أنه فعال في تنعيم أو تليين الشعر لأنه غني بفيتامينات D وE والكالسيوم والمغنيسيوم، ويمنع جفاف الشعر وتحوله إلى باهت، ونتيجة لذلك يخف تساقط الشعر.



يمكنكِ استخدامه من خلال تدليك شعركِ بالزيت قبل غسله، ويمكنكِ مزجه مع الأفوكادو ووضعه كماسك على شعركِ، ثم اغسليه بعد نصف ساعة بالطريقة المعتادة.



زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت للشعر لأنه يخترق الشعر بشكل جيد ويمنع فقدان ترطيبه عن طريق حبسه داخله. ويكون الشعر أقل عرضة للضرر ويبقى كثيفًا وقويًا.