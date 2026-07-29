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ساعات الـ"فينتاج" تعود إلى الواجهة.. لماذا يزداد الإقبال عليها؟ - صور

ثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   عادت ساعات الـ"فينتاج" القديمة بقوة إلى عالم الموضة، بعدما أصبحت خيارًا مفضلًا لعاشقات الأناقة الكلاسيكية والباحثات عن قطع مميزة تحمل قيمة تاريخية واستثمارية.

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ويؤكد خبراء الساعات أن اقتناء ساعة قديمة لا يعتمد على عمرها فقط، بل على أصالتها، وحالتها، ورقمها التسلسلي، ووجود العلبة الأصلية والأوراق التي تثبت تاريخها، إذ قد تزيد هذه التفاصيل من قيمتها بشكل كبير.


كما أن آثار الزمن الطبيعية تمنح الساعة طابعًا خاصًا، بينما يجب الانتباه إلى حالة الحركة الداخلية وعمليات الصيانة السابقة قبل الشراء.


وتتميز ساعات الـ"فينتاج" بقدرتها على إضافة لمسة راقية للإطلالات، فيما تشهد اتجاهات 2026 عودة التصاميم الكلاسيكية، والعلب المستطيلة، والألوان الجريئة مثل الأخضر والعنابي والأزرق السماوي، إلى جانب التفاصيل المرصعة بالأحجار اللامعة.

 

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