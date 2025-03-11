سبب تحول كريم الأساس إلى اللون البرتقالي وكيفية تجنب المشكلة

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ من الفتيات اللواتي يستخدمن المكياج بانتظام، فلا بد أنكِ قد لاحظتِ في بعض الأحيان تحول لون كريم الأساس (الفاونديشن) إلى اللون البرتقالي. هذه الظاهرة قد تكون مزعجة، ولكن لها تفسير علمي بسيط.

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ما هو السبب؟

وفقًا لمجلة "ستايل بوك"، يعود السبب الرئيسي وراء تحول كريم الأساس إلى اللون البرتقالي إلى عملية الأكسدة. في هذه العملية، تتفاعل مكونات كريم الأساس مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى أو الزيوت التي تفرزها البشرة. هذه التفاعلات الكيميائية تؤدي إلى تغير لون الكريم ليظهر بلون برتقالي غير مرغوب فيه، وتكون النتيجة ظهور البقع البرتقالية على الوجه.

كيفية مواجهة المشكلة؟

إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة، فهناك عدة خطوات يمكنكِ اتباعها لمواجهتها:

امتصاص الزيوت الزائدة: في البداية، استخدمي المناديل الورقية المخصصة لامتصاص الزيوت (Plotting Papers) لإزالة أي فائض من الزيوت التي قد تتفاعل مع كريم الأساس.

تجديد كريم الأساس: بعد امتصاص الزيوت، استخدمي بخاخ وجه مرطب لتجديد كريم الأساس وتثبيته من جديد.

مزج المكياج جيدًا: استخدمي فرشاة كريم الأساس أو إسفنجة التوزيع (Beauty Blender) لمزج الكريم بشكل جيد. هذا يساعد على تقليل تأثير اللون البرتقالي.

تثبيت المكياج: في النهاية، قومي بتثبيت المكياج باستخدام بودرة فاتحة لضمان عدم تحوله إلى اللون البرتقالي.

كيفية الوقاية من حدوث هذه المشكلة:

للحيلولة دون تغير لون كريم الأساس إلى البرتقالي من الأساس، يوصى بوضع طبقة من البرايمر قبل تطبيق كريم الأساس. البرايمر يعمل على تهيئة البشرة ويمنع تفاعل المكونات مع الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يساعد على الحفاظ على لون كريم الأساس طوال اليوم.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنكِ الحفاظ على مظهر مكياجكِ بشكل متناسق وطبيعي طوال اليوم دون القلق من تحول كريم الأساس إلى اللون البرتقالي.