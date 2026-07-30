سر البشرة المشرقة يبدأ قبل النوم

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الوكيل الإخباري- يؤكد أطباء الجلد أن سر البشرة المشرقة لا يعتمد على منتج واحد، بل على "روتين مسائي متكامل" يساعد البشرة على تجديد خلاياها وامتصاص المكونات الفعالة خلال ساعات النوم. اضافة اعلان





ويُنصح بأن يبدأ الروتين بـ "تنظيف مزدوج" لإزالة المكياج والدهون، ثم استخدام تونر مرطب يهيئ البشرة، يليه سيروم مناسب يحتوي على مكونات فعالة مثل "الريتينال، والببتيدات، والنياسيناميد، وفيتامين C" لتحسين الإشراق ومقاومة علامات التقدم في السن.



كما يُعد ترطيب البشرة خطوة أساسية باستخدام كريم غني يحافظ على الرطوبة، مع إمكانية إضافة كريم مخصص لمنطقة العين أو قناع ليلي مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.



ويشير الخبراء إلى أن نجاح الروتين لا يعتمد على المستحضرات فقط، بل يرتبط أيضًا بعادات صحية مثل النوم الكافي، وتغيير أغطية الوسائد بانتظام، وتجنب الجمع بين المقشرات القوية والريتينول في الليلة نفسها لتقليل تهيج البشرة.









