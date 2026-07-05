سر الحفاظ على البرونزاج لأطول فترة

وللحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، ينصح الخبراء بالترطيب المنتظم، والتقشير اللطيف المتباعد، وتجنب الماء الساخن، مع الإكثار من شرب الماء.
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