سر الحفاظ على البرونزاج لأطول فترة

الوكيل الإخباري- يُعدّ البرونزاج من أبرز علامات الجمال الصيفية، لكنه لا يدوم عادة أكثر من أسبوع إلى أسبوعين، ويختلف ثباته حسب نوع البشرة.



وللحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، ينصح الخبراء بالترطيب المنتظم، والتقشير اللطيف المتباعد، وتجنب الماء الساخن، مع الإكثار من شرب الماء.

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