سر تألق بشرة النجمات.. روتين فعال للعناية بالجسم

الوكيل الإخباري- دائماً، تركز النساء على العناية ببشرة الوجه؛ لأنها أكثر عرضة للخطر، ودائمًا تكون مكشوفة، متجاهلاتٍ بشرة الجسم ككل، وحتى إن اهتممن بها، فإنها لا تنال نصيبها العادل من الرعاية.



ويؤكد الخبراء أن ما يجعل النجمات جاهزاتٍ للظهور على السجادة الحمراء والشاشات، مثل: جيسيكا ألبا، وكريسي تيغن، هو إعطاء الأولوية لبشرة الجسم بقدر الوجه، مشيرين إلى أن روتين العناية بالبشرة، الذي يركز على الجسم أمر بالغ الأهمية؛ للحفاظ على صحة الجلد بشكل عام، ومعالجة المخاوف المحددة، ومنع مشاكل، مثل: الجفاف، والشيخوخة المبكرة.



ولأن اختيار نظام للعناية ببشرة الجسم أمر ضروري، نقدم هنا بعض الخطوات الأساسية، حتى تتمكني من الحفاظ على بشرتك الآن، وفي المستقبل.

التنظيف:

يزيل التنظيف الأوساخ والزيوت والعرق والبكتيريا والملوثات، التي تتراكم على الجلد طوال اليوم، ولكن له أيضًا غرض جمالي أعلى، فعندما تكون البشرة نظيفة، فإنها تسمح بامتصاص أفضل لمنتجات العناية بالبشرة، وتصنع أرضيةً نظيفة للمرطبات، وبالإضافة إلى ذلك، تمنع انسداد المسام وظهور البثور. وبناءً على ذلك، اقضي وقتاً إضافياً في تنظيف مناطق الإبطين والقدمين والفخذين، فهي مناطق تحتوي على أكبر قدر من الغدد العرقية، وتميل إلى أن تكون عرضة للبكتيريا والرائحة.

التقشير:

رغم أن روتين العناية بالبشرة الخاص بك يحتوي على مجموعة من المقشرات، إلا أن جسمك ربما لا يحصل إلا على مقشر في الحمام، كل بضعة أسابيع.

ويقول الخبراء إن التقشير في روتين العناية ببشرة الجسم يجب أن يكون أولوية، ويوصون بأن يتم القيام به مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع، فمن المهم تقشير الجلد على الجسم بانتظام؛ للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ودعم الامتصاص الأكثر فاعلية للمنتجات التي تضعينها بعد الاستحمام.

ترطيب البشرة:

توفر المكونات المرطبة ترطيباً إضافياً للطبقات العميقة من الجلد، بالإضافة إلى تقوية حاجز الجلد، وحمايته من المهيجات الخارجية، ومساعدته على حبس وتنظيم مستويات الترطيب. لذا، ابحثي عن المرطبات التي تجذب الرطوبة إلى الجلد، مثل: حمض الهيالورونيك، والجلسرين، بالإضافة إلى المطريات التي تنعم البشرة وتهدئها، مثل: زبدة الشيا، والزيوت، والدهون، والسيراميد.

الحماية من الشمس:

الأشعة فوق البنفسجية عامل رئيسي في شيخوخة الجلد، لأنها تؤدي إلى تدهور الكولاجين، فضلاً عن قائمة طويلة من الآثار السلبية الأخرى، بما في ذلك: لون البشرة غير المتساوي، والخطوط الدقيقة، وترهل الجلد، والتدهور الخلوي المحتمل، وسرطان الجلد.

زهرة الخليج