سر جمال شعرك: 3 نصائح بسيطة لتحصلي على شعر صحي ولامع

- الترطيب المستمر: استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت الأركان أو جوز الهند لترطيب الشعر.
- تجنب الحرارة الزائدة: قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة للحفاظ على صحته.
- التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البيض والأفوكادو لدعم صحة الشعر.
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