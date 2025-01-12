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سر جمال شعرك: 3 نصائح بسيطة لتحصلي على شعر صحي ولامع

بلا
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   هل تحلمين بشعر لامع وقوي؟ السر يكمن في العناية اليومية البسيطة. إليكِ 3 نصائح لتحصلي على شعر صحي:

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- الترطيب المستمر: استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت الأركان أو جوز الهند لترطيب الشعر.
- تجنب الحرارة الزائدة: قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة للحفاظ على صحته.
- التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البيض والأفوكادو لدعم صحة الشعر.

 
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