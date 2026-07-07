سيروم الشعر.. متى وكيف تستخدمينه للحصول على أفضل نتيجة؟

ومن أبرز فوائد سيروم الشعر:
ترطيب الشعر ومنحه نعومة ولمعانًا.
تقليل التقصف والتجعد.
حماية الشعر من أضرار التصفيف الحراري.
تحسين قوة الشعر ومظهره العام.
وتختلف أنواع السيروم حسب طبيعة الشعر؛ فهناك أنواع مخصصة للشعر التالف، وأخرى لتقليل التجعد أو تعزيز تموجات الشعر أو زيادة نعومته واستقامته.
وينصح باستخدام كمية مناسبة من السيروم، خاصة للشعر الدهني، وتجنب وضع كميات كبيرة على فروة الرأس. كما تختلف مرات الاستخدام حسب نوع الشعر؛ فقد يُستخدم يوميًا للشعر التالف، بينما يكفي استخدامه مرتين أسبوعيًا للشعر الدهني.
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