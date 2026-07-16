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شانيل تكشف عن مجموعة Cooling لمكياج صيف 2026 بألوان ناعمة - صور

شيص
Chanel
 
الخميس، 16-07-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دار شانيل (Chanel) عن مجموعتها المحدودة لموسم صيف 2026 تحت اسم Cooling، التي تجمع بين الأناقة الفرنسية واللمسات الصيفية الناعمة، مستوحاة من ألوان الغروب وأجواء الأمسيات الدافئة.

وتعتمد المجموعة على تركيبات خفيفة وألوان باستيل مشرقة تمنح البشرة إشراقة طبيعية، وتضم منتجات للوجه والشفاه والعينين والأظافر، من بينها بلسم متعدد الاستخدامات، وقلم ظلال وتحديد العيون Stylo Ombre et Contour، وماسكارا Noir Allure، وأحمر شفاه Rouge Coco Baume Shine وLe Rouge Duo Ultra Tenue.

وتركز شانيل في هذه المجموعة على مكياج يمنح حرية اختيار الإطلالات، سواء الطبيعية أو الأكثر جرأة، مع ألوان مستوحاة من الوردي والخوخي والليلكي والأزرق الناعم واللمسات الذهبية، لتعكس روح صيف 2026.

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