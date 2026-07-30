الخميس 2026-07-30 10:30 ص

شاهد لماذا تعتمد خبيرات التجميل البودرة الخضراء؟

ثقشث
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   أصبحت "بودرة التثبيت المصححة للون" من أبرز حيل خبراء التجميل لإخفاء الاحمرار وتوحيد لون البشرة، إلى جانب تثبيت المكياج ومنحه مظهرًا أكثر نعومة وتجانسًا.

ويُعد "اللون الأخضر" الأكثر فعالية في معادلة الاحمرار، بفضل موقعه المقابل للون الأحمر على عجلة الألوان، ما يجعله خيارًا مناسبًا للبشرة التي تعاني الاحمرار أو التهيج.

وتوفر علامات تجارية، مثل "Laura Mercier" و "Prada" و "Huda Beauty" و "Clinique" و "Moira Beauty"، بودرات تثبيت خضراء تساعد على إخفاء الشوائب، وتقليل اللمعان، وتوحيد لون البشرة، مع الحفاظ على ثبات المكياج لساعات طويلة.

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* Laura Mercier

 

* Prada

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*  Huda Beauty

 

* Moira Beauty


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