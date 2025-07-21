شاي الماتشا.. كنز أخضر لصحة البشرة والشعر

الوكيل الإخباري- يمتاز شاي الماتشا بلونه الأخضر ومسحوقه الناعم، ويُعرف بفوائده الصحية والتجميلية بفضل غناه بمضادات الأكسدة، التي تعزز المناعة، تحارب الشيخوخة، وتحمي القلب والأمعاء. بدأ استخدامه في اليابان منذ القرن الـ12، خاصة من قبل الكهنة البوذيين لتعزيز اليقظة خلال التأمل.

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فوائد تجميلية مذهلة

يُعتبر الماتشا مكونًا طبيعيًا فعالًا في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر. إليك أبرز استخداماته:

🔹 لعلاج حب الشباب

قناع مكون من الماتشا، العسل، عصير الليمون وبياض البيض يساعد في تقليل الالتهاب وتنقية البشرة.

🔹 بلسم طبيعي للشفاه

اخلط الماتشا مع زيت جوز الهند أو الشيا للحصول على مرطب مغذٍّ وفعال للشفاه الجافة.

🔹 تحفيز نمو الشعر

قناع يجمع بين الماتشا، زيت جوز الهند، والبيض، يُستخدم على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر وتقويته.

🔹 شامبو جاف للشعر الدهني

مزيج من الماتشا، نشاء الذرة، الكاكاو، وزيت إكليل الجبل يُمتص الزيوت الزائدة ويمنح الشعر انتعاشًا سريعًا.

🔹 مقشر لطيف للبشرة

مقشر مكوّن من الماتشا، العسل، وصودا الخبز يُنظف البشرة بلطف، ويمنحها نعومة وإشراقًا.