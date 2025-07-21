شاي الماتشا.. كنز أخضر لصحة البشرة والشعر

فوائد تجميلية مذهلة
يُعتبر الماتشا مكونًا طبيعيًا فعالًا في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر. إليك أبرز استخداماته:
🔹 لعلاج حب الشباب
قناع مكون من الماتشا، العسل، عصير الليمون وبياض البيض يساعد في تقليل الالتهاب وتنقية البشرة.
🔹 بلسم طبيعي للشفاه
اخلط الماتشا مع زيت جوز الهند أو الشيا للحصول على مرطب مغذٍّ وفعال للشفاه الجافة.
🔹 تحفيز نمو الشعر
قناع يجمع بين الماتشا، زيت جوز الهند، والبيض، يُستخدم على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر وتقويته.
🔹 شامبو جاف للشعر الدهني
مزيج من الماتشا، نشاء الذرة، الكاكاو، وزيت إكليل الجبل يُمتص الزيوت الزائدة ويمنح الشعر انتعاشًا سريعًا.
🔹 مقشر لطيف للبشرة
مقشر مكوّن من الماتشا، العسل، وصودا الخبز يُنظف البشرة بلطف، ويمنحها نعومة وإشراقًا.
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