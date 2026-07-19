شدّ الوجه أم الحقن؟ خبراء يوضحون متى يكون الخيار الأنسب

الوكيل الإخباري- أصبح شدّ الوجه إجراءً تجميلياً شائعاً للحفاظ على ملامح الوجه الطبيعية، ولم يعد مقتصراً على المشاهير. وتتجه كثير من النساء، خصوصاً بعد سن الخامسة والأربعين، إلى الجراحة للحصول على نتائج أكثر استدامة بدلاً من الاعتماد المفرط على الحقن.



ويُجرى شدّ الوجه عند ظهور ترهلات واضحة مثل فقدان تحديد الفك وظهور اللغد وتعميق التجاعيد حول الفم، وهي حالات لا تعالجها الحقن بشكل كامل.

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