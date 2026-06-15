صراع الأناقة في 2026.. هل تتفوق الساعات الصغيرة على التصاميم الضخمة؟

وتشهد الساعات النسائية الصغيرة عودة لافتة مستوحاة من موضة التسعينيات، إذ باتت تُستخدم كقطعة مجوهرات أنيقة تتميز بأقراص صغيرة وأساور رفيعة مع لمسات فاخرة من الألماس.
في المقابل، تحافظ الساعات الكبيرة على مكانتها بفضل طابعها العصري والرياضي، مع تصاميم تُبرز تفاصيل الحركة الداخلية واستخدام مواد حديثة مثل التيتانيوم والسيراميك.
ورغم استمرار شعبية النوعين، تميل موضة عام 2026 بشكل أكبر إلى الساعات الصغيرة والرفيعة، التي توفر أناقة هادئة وتنسجم مع صيحة تكديس الأساور، مع بقاء الساعات الكبيرة خياراً مثالياً للإطلالات اليومية الجريئة.
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