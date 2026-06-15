صراع الأناقة في 2026.. هل تتفوق الساعات الصغيرة على التصاميم الضخمة؟

الوكيل الإخباري- تواصل الساعات الفاخرة حضورها القوي في عالم الموضة خلال عام 2026، وسط منافسة بين الساعات الصغيرة الكلاسيكية والتصاميم الكبيرة الجريئة.

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وتشهد الساعات النسائية الصغيرة عودة لافتة مستوحاة من موضة التسعينيات، إذ باتت تُستخدم كقطعة مجوهرات أنيقة تتميز بأقراص صغيرة وأساور رفيعة مع لمسات فاخرة من الألماس.



في المقابل، تحافظ الساعات الكبيرة على مكانتها بفضل طابعها العصري والرياضي، مع تصاميم تُبرز تفاصيل الحركة الداخلية واستخدام مواد حديثة مثل التيتانيوم والسيراميك.