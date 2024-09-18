صيحات مكياج جريئة باسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025

برزت صيحة ألوان ظلال العيون الوردية كأحد أبرز اتجاهات المكياج في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، وظهرت ظلال العيون الوردية بتدرجات متنوعة، بدءاً من الوردي الفاتح، وصولاً إلى الوردي القوي والزهري الجريء، ما أتاح لعاشقات الجمال مواكبة صيحات موضة المكياج وفرصة للتعبير عن شخصيتهن بأسلوب عصري ومتجدد. إذا كنتِ ترغبين في مواكبة أحدث صيحات المكياج لربيع وصيف 2025؛ فإن ظلال العيون الوردية على طريقة عارضة دار ألميدا Almeida في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، ستكون خياراً موفقاً لإطلالة مشرقة وأنثوية لافتة.
مكياج أزرق كهربائي
مكياج سموكي جريء
عاد المكياج السموكي القوي إلى الواجهة بأسلوب عصري وجريء، ليكون من أبرز صيحات الجمال التي خطفت الأنظار في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025. وقد أتت ظلال العيون بتدرجات البني على طول الجفون الثابتة والمتحركة، وتحديدها بخط ناعم من الكحل البني وتدرجاته، كالتي اعتمدتها عارضة دار ويشنغ جان Huishan Zhang، خاصة إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للتألق بإطلالة عيون تخطف الأنفاس، فإن هذه الصيحة هي الخيار الأمثل لتجربة جديدة تتسم بالقوة والتميز.
مكياج ثلجي لافت
من صيحات المكياج العصرية التي خطفت الأنظار في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، صيحة ظل العيون الثلجي بدرجاته الباردة، التي تم تنسيقها مع مكياج بشرة ناعم وشفاه بألوان طبيعية، ما عزز من بريق وإشراقة العيون. تبني هذه الصيحة الجمالية العصرية على طريقة عارضة دار توغا Toga، حتماً ستتألقين بإطلالة منعشة ومميزة في مناسباتك.
مكياج فضي مضيء
لم تغب صيحة ظل العيون الفضي المضيء عن اتجاهات صيحات المكياج في عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025، حيث برزت هذه الصيحة مع القليل من اللمعان على الجفون الثابتة والمتحركة، على طريقة عارضة دار إديلاين لي Edeline Lee، مع الحفاظ على مكياج بشرة طبيعي وموحد، إلى جانب تكثيف الرموش بالقليل من الماسكرا والبلاشر الوردي على الوجنتين، وتطبيق أحمر شفاه طبيعي نيود.
مكياج أصفر ناعم
لم تخلُ اتجاهات صيحات الجمال من التميز والجرأة في مكياج العيون، حيث ظهرت صيحة ظلال العيون باللون الأصفر الخافت على كامل الجفون المتحركة والثابتة، مع مكياج بشرة موحد، إلى جانب تطبيق ضربات ناعمة وخفيفة من الماسكارا لتكثيف الرموش بأسلوب طبيعي، مع أحمر الشفاه باللون الوردي النيود، على غرار عارضة دار "كي إن دوبل يو إل إس" KNWLS في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، إذا كنتِ ترغبين في تجربة لون جديد يضفي إشراقة على إطلالتكِ في مناسباتك.
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