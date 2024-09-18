صيحات مكياج جريئة باسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025

الوكيل الإخباري- قدّم أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025، صيحات مكياج جريئة، بلمسات إبداعية متجددة في عالم الجمال، سواء لجهة الأساليب التي ظهرت في أشكال هندسية وخطوط حادة على الجفون؛ لتمنح الإطلالة الجمالية سحراً خاصاً، أو لجهة الألوان المشرقة النابضة بالحياة؛ مثل ظل العيون الأزرق الكهربائي والزهري المشرق، والأصفر الفاتح، وأيضاً الثلجي، ما أعطى العيون طابعاً حيوياً وجريئاً.

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ولم تكن الألوان وحدها محور الاهتمام في صيحات مكياج العيون، بل عاد المكياج السموكي القوي إلى الواجهة، ليكون من أبرز الصيحات الجمالية في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025

مكياج ظلال عيون وردي مشرق



برزت صيحة ألوان ظلال العيون الوردية كأحد أبرز اتجاهات المكياج في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، وظهرت ظلال العيون الوردية بتدرجات متنوعة، بدءاً من الوردي الفاتح، وصولاً إلى الوردي القوي والزهري الجريء، ما أتاح لعاشقات الجمال مواكبة صيحات موضة المكياج وفرصة للتعبير عن شخصيتهن بأسلوب عصري ومتجدد. إذا كنتِ ترغبين في مواكبة أحدث صيحات المكياج لربيع وصيف 2025؛ فإن ظلال العيون الوردية على طريقة عارضة دار ألميدا Almeida في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، ستكون خياراً موفقاً لإطلالة مشرقة وأنثوية لافتة.



مكياج أزرق كهربائي



تألقت صيحة ظل العيون الأزرق الكهربائي كواحدة من أكثر صيحات المكياج جرأة في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025. هذه الصيحة جاءت لتضيف بعداً جديداً لمكياج العيون، وهو مثالي للمرأة التي تبحث عن إطلالة جريئة خارجة عن المألوف في مناسباتها. اعتمديه مع مكياج بشرة ناعم، وأحمر شفاه وردي خفيف، على غرار عارضة دار ماركيزس ألميدا Marques'Almeida في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، ما يحقق توازناً مثالياً بين الجرأة والأناقة.



مكياج سموكي جريء



عاد المكياج السموكي القوي إلى الواجهة بأسلوب عصري وجريء، ليكون من أبرز صيحات الجمال التي خطفت الأنظار في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025. وقد أتت ظلال العيون بتدرجات البني على طول الجفون الثابتة والمتحركة، وتحديدها بخط ناعم من الكحل البني وتدرجاته، كالتي اعتمدتها عارضة دار ويشنغ جان Huishan Zhang، خاصة إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للتألق بإطلالة عيون تخطف الأنفاس، فإن هذه الصيحة هي الخيار الأمثل لتجربة جديدة تتسم بالقوة والتميز.



مكياج ثلجي لافت



من صيحات المكياج العصرية التي خطفت الأنظار في عروض أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025، صيحة ظل العيون الثلجي بدرجاته الباردة، التي تم تنسيقها مع مكياج بشرة ناعم وشفاه بألوان طبيعية، ما عزز من بريق وإشراقة العيون. تبني هذه الصيحة الجمالية العصرية على طريقة عارضة دار توغا Toga، حتماً ستتألقين بإطلالة منعشة ومميزة في مناسباتك.



مكياج فضي مضيء



لم تغب صيحة ظل العيون الفضي المضيء عن اتجاهات صيحات المكياج في عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025، حيث برزت هذه الصيحة مع القليل من اللمعان على الجفون الثابتة والمتحركة، على طريقة عارضة دار إديلاين لي Edeline Lee، مع الحفاظ على مكياج بشرة طبيعي وموحد، إلى جانب تكثيف الرموش بالقليل من الماسكرا والبلاشر الوردي على الوجنتين، وتطبيق أحمر شفاه طبيعي نيود.



مكياج أصفر ناعم