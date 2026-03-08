صيحات مكياج رمضان لإطلالات أنيقة وراقية

01:12 م

الوكيل الإخباري- تتألّق صيحات ألوان المكياج في رمضان هذا العام بدرجات عصرية تنسجم مع أجواء الموسم، مع لمسات دافئة تضفي على الإطلالة مزيدًا من الأناقة والجاذبية. اضافة اعلان





مكياج رمضان 2026 وأبرز صيحاته

لا تقتصر عناية المرأة بإطلالتها في شهر رمضان على اختيار العباءات أو الملابس المريحة فقط، بل تمتد أيضًا إلى اختيار مكياج يتماشى مع أجواء الشهر ومناسباته. وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جمالية مواكبة للموضة في رمضان 2026، فهذه أبرز الاتجاهات التي يمكنك اعتمادها.



المكياج البرونزي… خيار مثالي في رمضان

تواصل الألوان البرونزية والذهبية الدافئة حضورها القوي هذا العام، وتُعد من الخيارات المفضلة لدى الكثير من النساء في دعوات العشاء والسهرات الرمضانية.



يعتمد هذا الأسلوب على إبراز العيون بظلال برونزية وذهبية دافئة، مع لمسة هايلايتر خفيفة على عظام الخد تمنح البشرة توهجًا جذابًا، ويُستكمل بأحمر شفاه نيود أو بدرجات البني اللامعة للحفاظ على تناغم الإطلالة.



مكياج النيود… جمال ناعم لإطلالة رمضانية

لا يزال مكياج النيود يتصدر صيحات الجمال في عام 2026، ويُعد خيارًا مثاليًا لشهر رمضان، خصوصًا لمن تفضل إطلالة طبيعية وناعمة.



يرتكز هذا المكياج على توحيد لون البشرة بلمسة خفيفة، مع استخدام ظلال عيون بدرجات البني أو البيج لإبراز العينين بأسلوب هادئ وأنيق. ويمكن الاكتفاء بلمسة خفيفة من الهايلايتر لإضفاء إشراقة ناعمة، ثم استكمال الإطلالة بلون شفاه قريب من اللون الطبيعي.



ويتميز هذا الأسلوب بسهولة تطبيقه ومظهره الطبيعي، ما يجعله مناسبًا لأجواء السحور والتجمعات الرمضانية.



أحمر الشفاه الأحمر… جرأة أنيقة

لمن تفضل الإطلالات الجريئة، يبقى أحمر الشفاه الأحمر من أبرز صيحات الجمال في 2026، إذ يمنح الإطلالة حضورًا لافتًا وأناقة مميزة.



ويمكن تنسيقه مع مكياج عيون بسيط وهادئ للحفاظ على توازن الإطلالة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للسهرات الرمضانية والمناسبات المسائية.





