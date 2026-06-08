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صيحة البلاشر الزهري تعود بقوة

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تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 01:46 م

الوكيل الإخباري-   تعود صيحة البلاشر الزهري بقوة هذا الصيف، لتمنح البشرة إشراقة وحيوية بأساليب عصرية بعيدة عن الكلاسيكية، وتناسب مختلف أنواع المكياج.

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ألوان البلاشر الزهري الغلوسي
اعتمدت Zendaya البلاشر الزهري اللامع المدموج مع التدرجات البرونزية على الوجنتين، مع سحبه نحو الأذنين لإبراز ملامح الوجه بأسلوب مشرق وجذاب.


البلاشر الزهري الفاتح
يناسب البشرة الفاتحة، ويُطبق بشكل أفقي بمحاذاة العينين مع دمجه نحو الأعلى لمنح الوجه مظهراً نضراً وطبيعياً، خاصة مع مكياج العيون البيج الناعم.


البلاشر الزهري القوي
يمنح الخدود مظهراً أكثر جاذبية وإشراقاً، ويُفضّل تطبيقه على أعلى الوجنتين وسحبه باتجاه الحواجب والعينين، مع تجنب وضعه على الأنف.


البلاشر الوردي المات
يُعد خياراً مثالياً لصاحبات البشرة الحنطية، ويُستخدم مع الهايلايتر لإبراز الوجنتين ومنح البشرة إشراقة طبيعية ومتوازنة.


وتبقى القاعدة الأهم هي دمج البلاشر جيداً للحصول على مظهر طبيعي ومتناسق يدوم طوال اليوم.

 

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